Tutmaç çorbası tarifi: Damak çatlatan bir lezzet! Hem tok tutuyor hem de besin değeri çok yüksek...
Tutmaç çorbası, severek tüketilen çorbalardan biri oluyor. Zengin besin değeri sayesinde hem tok tutuyor hem de pratik bir tarif oluyor. Nohut, mercimek ve eriştenin bir araya gelmesiyle de damaklarda eşsiz bir lezzet bırakıyor. İşte tarifin detayları geliyor...
Giriş Tarihi: 09.01.2023 09:05Güncelleme Tarihi: 09.01.2023 09:05
6 Kişilik
Ev Yapımı
Yemek DavetiDiğer
Zorluk Derecesi:
Orta
Pişirme:
35 dakika
Hazırlama
15 dakika
Porsiyon :
194 kcal
MALZEMELER
1 çay bardağı erişte
1 çay bardağı haşlanmış yeşil mercimek
1 adet soğan
1 çay bardağı haşlanmış nohut
4-5 yemek kaşığı sıvı yağ
1 tatlı kaşığı nane
Tuz
YAPILIŞI
Tencere 6 bardak su koyun. Sonra bu suyu güzelce kaynatın.
Kaynayan suyun içerisine, tuz, yeşil mercimek ve nohut ve erişteleri ekleyin.
Ayrı bir kapta terbiye malzemelerini çırpın.
Sonra terbiyeye çorbanın suyundan ekleyerek karıştırmaya devam edin.
Erişte piştikten sonra, çorbanın içine ekleyin. Kaynayana kadar karıştırmaya devam edin.
Başka bir tavada soğanları güzelce kavurun. Soğanlar karamelize olduktan sonra naneyi de ilave edin.