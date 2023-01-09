Tutmaç çorbası tarifi: Damak çatlatan bir lezzet! Hem tok tutuyor hem de besin değeri çok yüksek...

Tutmaç çorbası, severek tüketilen çorbalardan biri oluyor. Zengin besin değeri sayesinde hem tok tutuyor hem de pratik bir tarif oluyor. Nohut, mercimek ve eriştenin bir araya gelmesiyle de damaklarda eşsiz bir lezzet bırakıyor. İşte tarifin detayları geliyor...

Giriş Tarihi: 09.01.2023 09:05 Güncelleme Tarihi: 09.01.2023 09:05
  • 6 Kişilik
  • Ev Yapımı
  • Yemek Daveti Diğer
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Pişirme: 35 dakika Hazırlama 15 dakika
  • Porsiyon : 194 kcal

MALZEMELER

  • 1 çay bardağı erişte
  • 1 çay bardağı haşlanmış yeşil mercimek
  • 1 adet soğan
  • 1 çay bardağı haşlanmış nohut
  • 4-5 yemek kaşığı sıvı yağ
  • 1 tatlı kaşığı nane
  • Tuz

YAPILIŞI

  1. Tencere 6 bardak su koyun. Sonra bu suyu güzelce kaynatın.
  2. Kaynayan suyun içerisine, tuz, yeşil mercimek ve nohut ve erişteleri ekleyin.
  3. Ayrı bir kapta terbiye malzemelerini çırpın.
  4. Sonra terbiyeye çorbanın suyundan ekleyerek karıştırmaya devam edin.
  5. Erişte piştikten sonra, çorbanın içine ekleyin. Kaynayana kadar karıştırmaya devam edin.
  6. Başka bir tavada soğanları güzelce kavurun. Soğanlar karamelize olduktan sonra naneyi de ilave edin.
  7. Sonra bu karışımı çorbanın içine dökün.
  8. Tutmaç çorbamız hazır! Herkese afiyet olsun.

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