Tutmaç çorbası tarifi: Her kaşığı lezzet bombası...
Tutmaç çorbası, Orta Asya Türk mutfağından günümüze kadar gelen geleneksel bir yemektir. Göçebe Türkler, kolay taşınabilir ve uzun süre dayanabilen malzemelerle besleyici yemekler yapma konusunda ustalaşmışlardır. Tutmaç çorbası da bu geleneksel yemeklerden biridir. Anadolu'nun farklı bölgelerinde tutmaç çorbasının çeşitli varyasyonları bulunur. Bazı bölgelerde erişte yerine farklı türde makarnalar kullanılabilir. Ayrıca, çorbanın terbiyesinde kullanılan yoğurtlu karışıma sarımsak da eklenebilir. İşte o lezzet dolu tarif...
Giriş Tarihi: 27.05.2024 09:24Güncelleme Tarihi: 27.05.2024 09:24
MALZEMELER
1 su bardağı yeşil mercimek
1 su bardağı erişte
1 su bardağı süzme yoğurt
1 yumurta sarısı
1 yemek kaşığı un
5 su bardağı et suyu (veya su)
2 yemek kaşığı tereyağı
1 tatlı kaşığı kuru nane
Tuz
Karabiber
YAPILIŞI
Yeşil mercimekleri bir tencereye alın ve üzerini geçecek kadar su ekleyin. Mercimekler yumuşayana kadar haşlayın. Haşlanan mercimekleri süzün ve kenara alın.
Ayrı bir tencereye et suyunu (veya suyu) koyun ve kaynamaya bırakın.
Kaynayan suya haşlanmış mercimekleri ve erişteleri ekleyin. Erişteler yumuşayana kadar pişirin.
Bir kasede süzme yoğurdu, yumurta sarısını ve unu çırpın. Bu karışımı iyice karıştırarak pürüzsüz bir hale getirin.
Yoğurtlu karışımı çorbaya eklerken, kesilmemesi için çorbanın sıcak suyundan bir kepçe alıp karışıma ekleyerek ılıtın. Daha sonra bu karışımı yavaşça çorbaya ilave edin ve sürekli karıştırın.
Çorbayı kısık ateşte birkaç dakika daha pişirin ve tuz ile karabiber ekleyin.
Ayrı bir küçük tavada tereyağını eritin ve içine kuru naneyi ekleyin. Naneyi birkaç saniye kavurun ve bu karışımı çorbanın üzerine dökün.