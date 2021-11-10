Tutmaç çorbası tarifi: Tutmaç çorbası nasıl yapılır?
Özellikle besleyiciliği ile yöresel çorbalar arasında öne çıkan tutmaç çorbasını, klasik tariflerden sıkıldıysanız ve farklı bir lezzet arıyorsanız kesinlikle denemelisiniz. Tutmaç çorbası malzemeleri ile hem gözünüzü hem de karnınızı doyuracak bir çorba. Eğer siz de bu çorbayı denemek isterseniz ve tutmaç çorbası nasıl yapılır diye arıyorsanız tam ihtiyacınız olan tariftesiniz. İşte tüm detayları ile tutmaç çorbası yapılışı.
Giriş Tarihi: 10.11.2021 13:54Güncelleme Tarihi: 10.11.2021 13:54
6 Kişilik
Ev Yapımı
Akşam Yemeği
Zorluk Derecesi:
Orta
Pişirme:
30 dakika
MALZEMELER
Çorba malzemeleri için;
1 çay bardağı erişte
1 çay bardağı haşlanmış yeşil mercimek
1 çay bardağı haşlanmış nohut
1 litre sıcak su
Çorba terbiyesi için;
2 su bardağı yoğurt
1 adet yumurta sarısı
1 yemek kaşığı un
Çorba üzeri için;
1 adet küçük boy soğan
Sıvı yağ
Kuru nane
AŞÇININ NOTU
Yöresel bir çorba olduğu için bu çorbada kullanılan erişte genelde ev yapımı erişte olarak geçmektedir tariflerde ama isterseniz hazır erişte de kullanabilirsiniz.
YAPILIŞI
Çorbanızın yapımına öncelikle 1 litre sıcak suyu tencereye alarak başlayan. Kaynar suyunuzun içine önce erişteyi 5 dakika sonra da nohut ve yeşil mercimeği ekleyip yaklaşık 15 dakika kadar erişteler yumuşayana kadar pişirmeye bırakın.
Çorbanız pişerken terbiyesini hazırlayın. Bir kabın içine yoğurdu, yumurta sarısını ve unu ekleyip iyice karıştırın.
Tüm malzemeler birbirine karıştıktan sonra çorbanın kaynayan suyundan 1 kepçe alıp terbiyenin içine koyun ve terbiyeyi ılıştırın.
Burada dikkat etmeniz gereken nokta terbiyeyi çorbaya eklemeden ılık olmasına dikkat etmek.
Ilıyan terbiyenizi yavaş bir şekilde çorbanızın içine ekleyin ve terbiyeyi eklerken de çorbayı hızlıca karıştırmaya devam edin.
Terbiyesini de eklediğiniz çorbayı devamlı karıştırarak kaynatın. Kaynamaya başladıktan sonra altını kapatıp ocaktan alın. Çorbanız hazır.
Servis etmeden önce son olarak bir tavanın içinde yağı ısıtın ve içine küçük küçük doğranmış soğanları ekleyip kavuşun.
Soğanlarınızın rengi dönüp kavrulduktan sonra ocağın altını kapatıp hemen naneyi ekleyin ve iyice karıştırın.
Servis ederken üzerine bu sostan ekleyerek servis edebilirsiniz.