Un çorbası tarifi: Un çorbası nasıl yapılır?

Eğer malzemeleriniz de hazırsa un çorbası yapılışının detaylarına geçebiliriz. Tüm püf noktaları ile un çorbası tarifi detayları sizlerle.

Çorbanızı yapacağınız tencereye tereyağı ve sıvı yağınızı alıp ısıtınız.

Isınan yağın üzerine 3 yemek kaşığı unu ekleyip iyice kavurun. Burada özellikle dikkat etmeniz gereken nokta unun kokusunun çıkması. Unun kokusu çıkana kadar kavurmanız gerekmektedir.

Ununuzu iyice kavurduktan sonra üzerine salçanızı ve baharatlarınızı ekleyin ve 1-2 dakika daha kavurun.

Özellikle dikkat etmeniz gereken nokta burada kavurma işlemlerinin tamamının kısık ateşte yapılması gerektiği.

Kavurma işlemleri bittikten sonra 5 su bardağı suyu yavaş yavaş ekleyiniz.

Özellikle suyu eklerken karıştırmaya devam etmelisiniz topaklanmayı önlemek için.

Suyu tamamen ekledikten sonra salçanızın topaklanmasını önlemek için ara ar karıştırarak kaynamaya bırakın.

Kaynamaya başlayan çorbanızı kısık ateşte karıştırarak 5 dakika daha kaynatın ve ocaktan alın.

Eğer çorbanızın kıvamını koyu bulursanız sıcak su ekleyerek tekrar kaynatmanız gerekmektedir.

Hazırladığınız çorbanızı istediğiniz gibi servis edebilirsiniz.