Un çorbası tarifi: Un çorbası nasıl yapılır?

Dünyanın yapılışı en kolay çorbası ile karşınızdayız. Hem lezzetli, hem yapımı çok kolay hem de misafir ağırlayacak bir çorba istiyorsanız bu tarifi mutlaka denemelisiniz. Un çorbası yapılışı herkesin kendi damak zevkine göre farklı şekillerde malzemeler katıp çeşitleniyor. Biz size hem en lezzetli hem de en çok tercih edilen çorba tarifini vereceğiz. Un çorbası nasıl yapılır sorusunun detaylarına geçelim.
Giriş Tarihi: 10.11.2021 14:17Güncelleme Tarihi: 10.11.2021 14:17
4 Kişilik
Ev Yapımı
Akşam Yemeği
Zorluk Derecesi:
Kolay
Pişirme:
25 dakika
MALZEMELER
1 yemek kaşığı tereyağı
2 yemek kaşığı sıvı yağ
3 yemek kaşığı un
1 yemek kaşığı salça (dolu dolu)
5 su bardağı su
Tuz, karabiber
Kuru nane
AŞÇININ NOTU
Eğer salça seviyorsanız salça oranını 2 katına çıkararak 2 yemek kaşığı kullanabilirsiniz.
Un çorbanızı servis önerisi olarak isterseniz taze nane ile servis edebilirsiniz.
YAPILIŞI
Eğer malzemeleriniz de hazırsa un çorbası yapılışının detaylarına geçebiliriz. Tüm püf noktaları ile un çorbası tarifi detayları sizlerle.
Çorbanızı yapacağınız tencereye tereyağı ve sıvı yağınızı alıp ısıtınız.
Isınan yağın üzerine 3 yemek kaşığı unu ekleyip iyice kavurun. Burada özellikle dikkat etmeniz gereken nokta unun kokusunun çıkması. Unun kokusu çıkana kadar kavurmanız gerekmektedir.
Ununuzu iyice kavurduktan sonra üzerine salçanızı ve baharatlarınızı ekleyin ve 1-2 dakika daha kavurun.
Özellikle dikkat etmeniz gereken nokta burada kavurma işlemlerinin tamamının kısık ateşte yapılması gerektiği.
Kavurma işlemleri bittikten sonra 5 su bardağı suyu yavaş yavaş ekleyiniz.
Özellikle suyu eklerken karıştırmaya devam etmelisiniz topaklanmayı önlemek için.
Suyu tamamen ekledikten sonra salçanızın topaklanmasını önlemek için ara ar karıştırarak kaynamaya bırakın.
Kaynamaya başlayan çorbanızı kısık ateşte karıştırarak 5 dakika daha kaynatın ve ocaktan alın.
Eğer çorbanızın kıvamını koyu bulursanız sıcak su ekleyerek tekrar kaynatmanız gerekmektedir.
Hazırladığınız çorbanızı istediğiniz gibi servis edebilirsiniz.