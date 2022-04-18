Yemek sofralarınızda içinizi ısıtacak bir lezzet! Kremalı mantar çorbası tarifi

Mantar ile kremanın mükemmel uyumuyla, ortaya çıkan bu eşsiz tada doyamayacaksınız... Her özel güne uygun bu lezzete misafirleriniz de bayılacak! Hem yapımı kolay hem de 30 dakikada hazır...

Giriş Tarihi: 18.04.2022 09:59 Güncelleme Tarihi: 18.04.2022 10:00
  • 1 Kişilik
  • Ev Yapımı Ekonomik Tarif
  • Akşam Yemeği Yemek Daveti
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Pişirme: 35 dakika Hazırlama 40 dakika
  • Kase : 80 kcal

MALZEMELER

  • 2 adet soğan
  • 9-10 adet mantar
  • 2 yemek kaşığı sıvı yağ
  • 1 yemek kaşığı tereyağı
  • 2 yemek kaşığı un
  • 1 litre ılık su
  • 1 su bardağı süt
  • Karabiber
  • Tuz
  • Pul biber
  • 1 yemek kaşığı tereyağı

YAPILIŞI

  1. Öncelikle soğanları ince bir şekilde doğrayalım.
  2. Ardından mantarları minik minik doğrayalım.
  3. Tencereye sıvı yağ ve tereyağını alarak erimesi için bekleyelim.
  4. Eridikten sonra soğanları ekleyelim ve hafif pembeleşene kadar kavuralım.
  5. Sonra mantarları ekleyelim ve orta ateşte mantarlar suyunu salıp çekinceye kadar kavuralım.
  6. Daha sonra unu ilave edelim ve kavuralım.
  7. Bir taraftan karıştırırken bir taraftan da suyumuzu ekleyelim ve orta ateşte çorbamızı kaynamaya bırakalım.
  8. Çorba kaynadıktan sonra altını kısalım ve oda ısısındaki sütü ve karabiberi ilave ederek karıştıralım ve kaynamaya bırakalım.
  9. Son kez tuzumuzu ekleyelim ve karıştırarak çorbamızı ocaktan alalım.
  10. Çorbamızın sosu için tavaya tereyağını alalım ve eritelim.
  11. Eriyen tereyağına kırmızı toz biberi ekleyerek kızdıralım ve ocaktan alalım.
  12. Çorbamızı kaselere koyduktan sonra üzerine sosumuzdan gezdirelim.
  13. Çorbamız servise hazır. Herkese afiyet olsun!

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