Yoğurdu asla kesilmiyor! İşte efsane yayla çorbası tarifi

Soğuk algınlığında ilk akla gelen, lokantalarda bile “evdeki gibi”si zor bulunan o çorbanın sırrı meğer buymuş! Bir kaşık alanın devamını istediği, yoğurdu kesilmeden taş gibi kıvam alan yayla çorbasının tam ölçülü tarifi mutfağınızda fark yaratacak. “Ben bugüne kadar yanlış yapıyormuşum” dedirten püf noktalarıyla, bu tariften sonra başka yayla çorbası aramayacaksınız.

Giriş Tarihi: 13.12.2025 09:04 Güncelleme Tarihi: 13.12.2025 09:05

YAPILIŞI

Malzemeler

  • 1 su bardağı yoğurt
  • 1 yemek kaşığı un
  • 1 adet yumurta sarısı
  • ½ su bardağı pirinç
  • 6 su bardağı su (istersen yarısı et suyu olabilir)
  • 1 tatlı kaşığı tuz

Üzeri için:

  • 1 yemek kaşığı tereyağı
  • 1 tatlı kaşığı kuru nane

YAPILIŞI

  • Pirinci yıkayıp tencereye alın, suyu ekleyin ve pirinçler yumuşayana kadar haşlayın.
  • Ayrı bir kapta yoğurt, un ve yumurta sarısını pürüzsüz olana kadar çırpın.
  • Kaynayan pirinçli sudan 1–2 kepçe alıp yoğurtlu karışıma yavaş yavaş ekleyin (kesilmemesi için).
  • Ilınan karışımı tencereye azar azar dökün, sürekli karıştırın.
  • Kısık ateşte 5–10 dakika kaynatın, tuzunu ekleyin.
  • Ayrı bir tavada tereyağını eritip naneyi yakın, çorbanın üzerine gezdirin.

Püf Noktaları

  • Yoğurdun oda sıcaklığında olması kesilmeyi önler.
  • Sürekli karıştırarak kaynatmak çok önemli.
  • Kıvam koyu olursa sıcak su ekleyebilirsin.

