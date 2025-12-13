Yoğurdu asla kesilmiyor! İşte efsane yayla çorbası tarifi
Soğuk algınlığında ilk akla gelen, lokantalarda bile “evdeki gibi”si zor bulunan o çorbanın sırrı meğer buymuş! Bir kaşık alanın devamını istediği, yoğurdu kesilmeden taş gibi kıvam alan yayla çorbasının tam ölçülü tarifi mutfağınızda fark yaratacak. “Ben bugüne kadar yanlış yapıyormuşum” dedirten püf noktalarıyla, bu tariften sonra başka yayla çorbası aramayacaksınız.
Malzemeler
1 su bardağı yoğurt
1 yemek kaşığı un
1 adet yumurta sarısı
½ su bardağı pirinç
6 su bardağı su (istersen yarısı et suyu olabilir)
1 tatlı kaşığı tuz
Üzeri için:
1 yemek kaşığı tereyağı
1 tatlı kaşığı kuru nane
YAPILIŞI
Pirinci yıkayıp tencereye alın, suyu ekleyin ve pirinçler yumuşayana kadar haşlayın.
Ayrı bir kapta yoğurt, un ve yumurta sarısını pürüzsüz olana kadar çırpın.
Kaynayan pirinçli sudan 1–2 kepçe alıp yoğurtlu karışıma yavaş yavaş ekleyin (kesilmemesi için).
Ilınan karışımı tencereye azar azar dökün, sürekli karıştırın.
Kısık ateşte 5–10 dakika kaynatın, tuzunu ekleyin.
Ayrı bir tavada tereyağını eritip naneyi yakın, çorbanın üzerine gezdirin.