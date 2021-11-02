Yüksük çorbası tarifi: Yüksük çorbası nasıl yapılır?
Türk mutfağının önemli lezzetlerinden bir tanesi olan yüksük çorbası, farklı yörelerde çeşitli şekillerde hazırlanıyor. Bugün size vereceğimiz klasik yüksük çorbası tarifi sadece bir çorba olarak düşünmeyin; en az bir ana yemek kadar doyurucu olduğuna emin olabilirsiniz. Özellikle soğuk kış günlerinde içinizi ısıtacak, hem doyurucu hem de şifalı bir çorba tarifi sizlerle; yüksük çorbası nasıl yapılır? İşte yüksük çorbası tarifi, yapılışı, malzemeleri ve püf noktaları…
Giriş Tarihi: 02.11.2021 08:09Güncelleme Tarihi: 02.11.2021 08:09
6 Kişilik
Ev Yapımı
Akşam Yemeği
Zorluk Derecesi:
Kolay
Pişirme:
25 dakika
MALZEMELER
1 adet limonun suyu
2 tatlı kaşığı margarin
1 kaşık salça
1 su bardağı nohut
1.5 litre et suyu
Hamuru için:
2 su bardağı un
Tuz
1 çay bardağı su
1 adet yumurta
İç harcı için:
Karabiber
1 adet soğan
250 gram kıyma
AŞÇININ NOTU
Çorbanın içerisindeki mantıyı hamuru açıp kendiniz yapabileceğiniz gibi hazır olarak da dondurulmuş bir şekilde satın alabilirsiniz. Bu şekilde tarif sizin için daha az zahmetli olacaktır. Aynı şekilde nohutları da bir gece önceden ıslatmadıysanız hazır haşlanmış nohut satın alabilirsiniz. Et suyu elde edemiyorsanız suyun içerisine hazır et bulyon ilave edebilirsiniz.
YAPILIŞI
Çorbanın içerisinde kullanacağımız nohutları önceki akşamdan ıslatmamız gerekiyor.
Nohutları haşlayıp suyunu süzün.
Kıyma, soğan ve karabiber karıştırıp iç harç hazırlayın.
Gelelim hamur yapma aşamasına: öncelikle un ve tuzu bir yoğurma kabının içerisinde eleyin.
Hamurları parmağın ucu büyüklüğünde bezelere ayırıp üzerlerini temiz bir bezle örtün. Bu şekilde yaklaşık 15-20 dakika bekletin.
Bezeleri mantı hamuru inceliğinde açın. Kare şeklinde kesin.
Her bir karenin orta kısmına önceden hazırladığını iç harçtan ekleyin. Kare parçaları köşeden diğer köşeye doğru kapatıp üçgen şekil almalarını sağlayın.
Büyük bir tencerenin içerisinde et suyunu kaynatın.
Nohut ve hamurları et suyunun içerisine ilave edin.
Margarini eritin, salça ve nane ile birlikte kavurun. Daha sonra çorbanın içerisine ilave edin.
Limon suyunu dökün ve biraz daha kaynatın.
Çorbamız hazır. Sıcak bir şekilde servis edebilirsiniz.