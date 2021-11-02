Yüksük çorbası tarifi: Yüksük çorbası nasıl yapılır?

AŞÇININ NOTU

Çorbanın içerisindeki mantıyı hamuru açıp kendiniz yapabileceğiniz gibi hazır olarak da dondurulmuş bir şekilde satın alabilirsiniz. Bu şekilde tarif sizin için daha az zahmetli olacaktır. Aynı şekilde nohutları da bir gece önceden ıslatmadıysanız hazır haşlanmış nohut satın alabilirsiniz. Et suyu elde edemiyorsanız suyun içerisine hazır et bulyon ilave edebilirsiniz.