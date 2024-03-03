Yuvalama çorbası tarifi: Gaziantep'in lezzet şöleni
Yuvalama çorbası tarifinin yüzyıllardır Gaziantep mutfağında yer aldığı bilinmektedir. Yuvalamanın isminin, çorbanın hamurunun yuvarlanmasından geldiği düşünülmektedir. Bayramlarda ve özel günlerde yapılan bu çorba, sizin için de vazgeçilmezlerden biri olacak. İşte o tarif...
Giriş Tarihi: 03.03.2024 09:16Güncelleme Tarihi: 03.03.2024 09:16
4 Kişilik
Ev Yapımı
Akşam YemeğiYemek Daveti
Zorluk Derecesi:
Orta
Pişirme:
60 dakika
Hazırlama
30 dakika
Kase :
300 kcal
MALZEMELER
Yuvalama için:
1 su bardağı pirinç
1 su bardağı irmik
200 gr kıyma
1 adet soğan
Tuz, karabiber
Çorba için:
250 gr kuşbaşı et
1 su bardağı nohut
2 yemek kaşığı sıvı yağ
1 adet soğan
2 diş sarımsak
1 tatlı kaşığı domates salçası
1 tatlı kaşığı biber salçası
1.5 litre su
Tuz, karabiber
Pul biber
AŞÇININ NOTU
Yuvalama hamurunun dağılmaması için pirinç iyice dövülmeli veya rondodan geçirilmelidir.
YAPILIŞI
Yuvalama için: Pirinci ılık suda 10 dakika bekletin. Süzün ve havanda dövün veya rondodan geçirin. İrmik, kıyma, rendelenmiş soğan, tuz ve karabiber ile yoğurun. 10 dakika dinlendirin.
Çorba için: Kuşbaşı eti tencereye alın ve suyunu çekene kadar pişirin. Yağ ekleyin ve kavurun. Nohut, doğranmış soğan ve sarımsak ekleyin. 2 dakika kavurun.
Salçaları ekleyin ve 1 dakika daha kavurun. Su ve baharatları ekleyin. Kaynadıktan sonra kısık ateşte 40 dakika pişirin.
Yuvalama hamurundan ceviz büyüklüğünde parçalar koparın ve avuç içinizde yuvarlayın. Kaynayan suya atın ve 10 dakika pişirin.
Yuvalamaları çorbaya ekleyin ve 5 dakika daha pişirin. Pul biber serpiştirip servis edin.