Taze fasulye diblesi tarifi: Karadeniz'in gizli lezzeti

Malzemeler (2 porsiyon)

500 g taze yeşil fasulye (kılçıkları ayıklanmış, verev doğranmış)

1 adet büyük kuru soğan (yemeklik doğranmış)

2 diş sarımsak (opsiyonel)

3 yemek kaşığı zeytinyağı

3 yemek kaşığı pilavlık bulgur

1 adet domates (kabuklu rendelenmiş) veya 1 yemek kaşığı domates salçası

1 su bardağı sıcak su

Tuz

Karabiber

İsteğe göre: 1 çay kaşığı toz kırmızı biber

🥣 Yapılışı

Tencereye zeytinyağını al, soğanları ekleyip şeffaflaşana kadar kavur.

Sarımsağı ekle, 1 dakika daha kavur.

Fasulyeleri ekleyip 7–8 dakika orta ateşte çevire çevire sote et.

Domates ya da salçayı ekleyip karıştır.

Yıkanmış bulguru fasulyelerin üzerine serpiştir.

Tuz, karabiber ekle.

Sıcak suyu ilave et. (Su miktarı fasulyeyi çok hafif geçecek kadar olabilir.)

Tencerenin kapağını kapatıp kısık ateşte 25–30 dakika pişir.

Bulgur suyunu tamamen çekip fasulyeler yumuşadığında ocaktan alıp en az 10 dakika dinlendir.

🍽 Servis Önerisi

Yanında 2 kaşık yoğurt ile çok güzel olur.