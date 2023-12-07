Basit dalyan köfte

Bir saatten kısa sürede hazırlayıp servis edebileceğiniz bu nefis köfte tarifi dışı kıtır için yumuşacık et severler için ideal. Philiphs Airfryer ile hazırlayabileceğiniz bu tarifin yanında ise dilerseniz patates püresi dilerseniz sebze servis edebilirsiniz.
Giriş Tarihi: 07.12.2023 15:19Güncelleme Tarihi: 07.12.2023 15:23
6 Kişilik
Ev Yapımı
Akşam Yemeği
Zorluk Derecesi:
Kolay
Pişirme:
40 dakika
Hazırlama
15 dakika
100 Gram :
160 kcal
MALZEMELER
1 soğan
3 diş sarımsak
4 tutam maydanoz
800 gram sığır kıyması
1 yumurta
3 yemek kaşığı galeta unu
50 ml süt
1 çay kaşığı tuz
1 tutam taze öğütülmüş karabiber
2 yemek kaşığı barbekü sos
YAPILIŞI
Soğanı ve sarımsak dişlerini soyup ince ince doğrayın. Maydanozu yıkayıp iyice kıyın.
Dana kıyma, yumurta, galeta unu, süt, doğranmış soğan ve sarımsak, kıyılmış maydanoz, tuz ve karabiberi bir kapta karıştırın. Eşit şekilde karışana kadar iyice karıştırın.
Etli karışımı Airfryer sepetine çapraz olarak sığacak şekilde yaklaşık 10 cm kalınlığında ve 20 cm uzunluğunda bir rulo haline getirin.