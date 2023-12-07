Basit dalyan köfte

Bir saatten kısa sürede hazırlayıp servis edebileceğiniz bu nefis köfte tarifi dışı kıtır için yumuşacık et severler için ideal. Philiphs Airfryer ile hazırlayabileceğiniz bu tarifin yanında ise dilerseniz patates püresi dilerseniz sebze servis edebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 07.12.2023 15:19 Güncelleme Tarihi: 07.12.2023 15:23
  • 6 Kişilik
  • Ev Yapımı
  • Akşam Yemeği
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Pişirme: 40 dakika Hazırlama 15 dakika
  • 100 Gram : 160 kcal

MALZEMELER

  • 1 soğan
  • 3 diş sarımsak
  • 4 tutam maydanoz
  • 800 gram sığır kıyması
  • 1 yumurta
  • 3 yemek kaşığı galeta unu
  • 50 ml süt
  • 1 çay kaşığı tuz
  • 1 tutam taze öğütülmüş karabiber
  • 2 yemek kaşığı barbekü sos

YAPILIŞI

  1. Soğanı ve sarımsak dişlerini soyup ince ince doğrayın. Maydanozu yıkayıp iyice kıyın.
  2. Dana kıyma, yumurta, galeta unu, süt, doğranmış soğan ve sarımsak, kıyılmış maydanoz, tuz ve karabiberi bir kapta karıştırın. Eşit şekilde karışana kadar iyice karıştırın.
  3. Etli karışımı Airfryer sepetine çapraz olarak sığacak şekilde yaklaşık 10 cm kalınlığında ve 20 cm uzunluğunda bir rulo haline getirin.
  4. Hazırladığınız dalyan köfteyi dikkatlice sepetee aktarın ve sepeti Airfryer'a yerleştirin. Cihazı belirtilen ayarda çalıştırın. (40 dk, 170 derece)
  5. Pişirdikten sonra dalyan köfteyi Airfryer'dan çıkarın ve yaklaşık 10 dakika dinlendirin. Her tarafına barbekü sosu sürün, dilimleyerek servis edin. Afiyet olsun!

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