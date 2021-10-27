Beef Bourguignon Tarifi: Beef Bourguignon Nasıl Yapılır?
Özel misafirlerinizi ağırlayacağınız akşam yemeklerinde tercih edebileceğiniz, lezzetli ve bir o kadar da doyurucu bir yemek olan Beef Bourguignon, kökleri Fransız mutfağına dayanan bir lezzet. Arpacık soğan ile birlikte lezzetlenen etlerin kereviz ve havuç ile birlikte muhteşem bir uyum yakaladığı Beef Bourguignon tarifi sizlerle. Hazırsanız Beef Bourguignon nasıl yapılır sorusunun cevabına geçelim.
Giriş Tarihi: 27.10.2021 13:55Güncelleme Tarihi: 27.10.2021 14:00
4 Kişilik
Ev Yapımı
Akşam Yemeği
Zorluk Derecesi:
Orta
Pişirme:
150 dakika
MALZEMELER
3 kg dana kol
3 adet havuç
4 adet soğan
10 diş sarımsak
5 adet kereviz sapı
3 yemek kaşığı un
2 yemek kaşığı domates salçası
1.5 litre et suyu
15 dal kekik
3 adet defne yaprağı
10 dal biberiye
300 ml zeytinyağı
30 adet arpacık soğan
YAPILIŞI
Öncelikle eti güzelce temizleyin. Ardından 5x5x10 cm'lik iri parçalar halinde kesin.
Döküm tencerenin içerisine zeytinyağın yarısını koyun. Yağ ısındığında etleri içine alarak her tarafını kızartın.
Kızaran etleri kenara alın. kereviz ve havuçları küp küp doğrayın. Soğanları piyazlık doğrayın ve sarımsakları temizleyin.