Beef Bourguignon Tarifi: Beef Bourguignon Nasıl Yapılır?

Özel misafirlerinizi ağırlayacağınız akşam yemeklerinde tercih edebileceğiniz, lezzetli ve bir o kadar da doyurucu bir yemek olan Beef Bourguignon, kökleri Fransız mutfağına dayanan bir lezzet. Arpacık soğan ile birlikte lezzetlenen etlerin kereviz ve havuç ile birlikte muhteşem bir uyum yakaladığı Beef Bourguignon tarifi sizlerle. Hazırsanız Beef Bourguignon nasıl yapılır sorusunun cevabına geçelim.

Giriş Tarihi: 27.10.2021 13:55 Güncelleme Tarihi: 27.10.2021 14:00
  • 4 Kişilik
  • Ev Yapımı
  • Akşam Yemeği
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Pişirme: 150 dakika

MALZEMELER

  • 3 kg dana kol
  • 3 adet havuç
  • 4 adet soğan
  • 10 diş sarımsak
  • 5 adet kereviz sapı
  • 3 yemek kaşığı un
  • 2 yemek kaşığı domates salçası
  • 1.5 litre et suyu
  • 15 dal kekik
  • 3 adet defne yaprağı
  • 10 dal biberiye
  • 300 ml zeytinyağı
  • 30 adet arpacık soğan

YAPILIŞI

  • Öncelikle eti güzelce temizleyin. Ardından 5x5x10 cm'lik iri parçalar halinde kesin.
  • Döküm tencerenin içerisine zeytinyağın yarısını koyun. Yağ ısındığında etleri içine alarak her tarafını kızartın.
  • Kızaran etleri kenara alın. kereviz ve havuçları küp küp doğrayın. Soğanları piyazlık doğrayın ve sarımsakları temizleyin.
  • 100 ml zeytinyağını tencereye dökerek ısıtın. Doğradığınız sebzeleri yağın içerisine ekleyerek kavurun.
  • Ardından salça ve un ekleyerek kavurmaya devam edin. Sebzelerin üzerine etleri ekleyerek karıştırın.
  • Daha sonra üzerini geçecek şekilde et suyunu ekleyin. Taze otları da içine atarak tencerenin kapağını kapatın.
  • Yemek fokurdamaya başladığında önce ısıtılmış 220 dereceli fırında etleri 30 dakika kadar pişirin.
  • Ardından ısıyı 180 dereceye düşürün ve 2 saat daha pişirin. Etler tamamen yumuşadığında fırından çıkartın.
  • Arpacık soğanların kabuklarını güzelce soyun. Bir tencereye kalan zeytinyağını ekleyin ve soğanları içine alın.
  • Soğanı çevirerek kızarttıktan sonra üzerine et suyu ekleyin ve yumuşayana kadar pişirin.
  • Fırından çıkarttığınız beef bourguignon'a pişirdiğiniz soğanları ekleyerek servis edin. Afiyet olsun.

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