Bir lokmada Porto Riko! Bu "mofongo" tarifine bayılacaksınız

Malzemeler (2 kişilik)
Mofongo için:
3 adet yeşil plantain muz (olgunlaşmamış, yeşil olanlardan)
3-4 diş sarımsak
3 yemek kaşığı zeytinyağı veya avokado yağı
½ çay kaşığı tuz
½ çay kaşığı karabiber
½ su bardağı et suyu (daha aromatik olması için)
Yanındaki et yemeği için:
300 gr dana kuşbaşı et
1 adet soğan (doğranmış)
2 diş sarımsak (ezilmiş)
1 adet yeşil biber (doğranmış, opsiyonel)
2 yemek kaşığı zeytinyağı
1 tatlı kaşığı toz kırmızı biber
½ tatlı kaşığı kimyon
½ çay kaşığı zerdeçal (görseldeki gibi sarı bir renk için)
1 su bardağı et suyu
Tuz, karabiber
Üzeri için taze kişniş veya maydanoz
Plantain muzların kabuğunu soy ve iri dilimler halinde doğra.
Bir tencerede tuzlu suda haşla (yaklaşık 15-20 dk, yumuşayana kadar).
Bir havanda veya geniş bir kapta sarımsak, tuz, karabiber ve yağı iyice ez.
Haşlanmış plantainleri ekleyerek püre haline getir. Kıvamı daha yumuşak olsun istersen biraz et suyu ekleyebilirsin.
Karışımı bir kaseye alıp sıkıştırarak yuvarlak top şeklinde çıkar. (Görseldeki gibi.)
Tencerede zeytinyağını ısıt, soğan ve sarımsağı kavur.
Etleri ekleyip mühürle.
Biberleri ekle, baharatları serpiştir.
Et suyu ekleyerek kapağı kapalı şekilde kısık ateşte pişir (yaklaşık 40-45 dk, etler yumuşayana kadar).
Kıvamlı bir sos elde edince altını kapat.
Tabağa önce mofongo topunu koy.
Yanına bol soslu etleri dök.
Üzerine kişniş veya maydanoz serp.