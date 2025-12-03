Bu beyti tarifini gören bir daha dışarıda yemiyor!

Malzemeler (2–3 kişilik)

Köfte için:

400 g dana kıyma (mümkünse orta yağlı)

1 adet küçük kuru soğan (rendelenmiş, suyu sıkılmış)

1 diş sarımsak (ezilmiş)

2 yemek kaşığı galeta unu (veya ekmek içi)

1 tutam maydanoz (isteğe bağlı)

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı pul biber

1 çay kaşığı kimyon

Dış kaplama için:

2 adet lavaş (ince, yumuşak)

1 yemek kaşığı tereyağı + 1 yemek kaşığı sıvı yağ (eritilmiş karışım)

Sosu için:

1 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı domates salçası

Yarım bardak sıcak su

Tuz, karabiber

Servis için:

Sarımsaklı yoğurt

Tereyağlı pul biber sosu

🥙 Yapılışı

1) Köfteyi Hazırla

Tüm köfte malzemelerini yoğur.

Harç iyice özleşsin diye 10–15 dakika dinlendir.

Harçtan uzun ve kalınca iki adet kebap formu oluştur.

2) Köfteleri Pişir

Izgara tavada veya döküm tavada her tarafı güzelce renk alana kadar pişir.

Tamamen pişmesi şart değil; fırında biraz daha pişecek.

3) Lavaşa Sar

Lavaşların üzerine eritilmiş tereyağı + sıvı yağ karışımını sür.

Köfteleri lavaşlara dürüm gibi sar.

Rulo şeklindeki beytiyi 3–4 cm genişliğinde dilimle.

4) Fırında Son Dokunuş

Dilimlediğin ruloları yağlı kağıt serili tepsiye diz.

Üzerlerine çok az yağ sür.

180°C fırında 10 dakika pişir (lavaş çıtırlaşsın).

5) Salça Sosunu Hazırla

Tavada tereyağını erit.

Salçayı ekleyip kavur.

Sıcak suyu ekle, tuz–karabiber koy, hafif koyu akışkan bir sos olana kadar pişir.

6) Servis Et

Servis tabağına sarımsaklı yoğurt koy.

Üzerine beyti rulolarını diz.

Salça sosunu ruloların üzerine gezdir.

Son olarak tereyağında hafif yakılmış pul biberi üzerine dök.

💡 İpucu:

Lavaş yerine yufka da kullanabilirsin (ince katlamalı).

Harca bir kaşık yoğurt eklersen daha yumuşak olur.

Kıyma çok yağsız olursa beyti kuru olur; orta yağlı kıyma en iyisi.