Bu kebap tarifini deneyen herkes bağımlı oluyor: Patatesli bezelyeli tas kebabı!

Patatesin ve bezelyenin ete kattığı o eşsiz lezzet, bir kez tattığınızda parmaklarınızı yiyeceğiniz cinsten. Hem pratik hem doyurucu, hem de herkesin “Tarifi lazım!” diyeceği bir yemek… İşte, evde şefler gibi hazırlayabileceğiniz patatesli bezelyeli tas kebabı tarifi!

Giriş Tarihi: 25.10.2025 09:44 Güncelleme Tarihi: 25.10.2025 09:44

YAPILIŞI

Malzemeler (4 kişilik)

500 gr kuşbaşı dana veya kuzu eti

2 adet orta boy patates

1 su bardağı bezelye (taze veya dondurulmuş)

1 adet büyük boy soğan

2 diş sarımsak

2 yemek kaşığı domates salçası

2 adet orta boy domates (rendelenmiş veya doğranmış)

2 yemek kaşığı sıvı yağ

1 tatlı kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı kırmızı toz biber

1 su bardağı sıcak su

İsteğe bağlı: 1 çay kaşığı kekik veya 1-2 dal taze biberiye

Hazırlık

Patatesleri soyup iri küpler halinde doğrayın.

Soğanı yemeklik, sarımsağı ince ince doğrayın.

Bezelyeleriniz taze ise ayıklayın, dondurulmuş ise çözündürün.

Yapılışı

Eti kavurun: Geniş bir tencerede yağı ısıtın, kuşbaşı eti ekleyin ve rengi dönene kadar kavurun.

Soğan ve sarımsak: Kavrulan etin üzerine soğan ve sarımsağı ekleyin, soğanlar yumuşayana kadar kavurun.

Salça ve baharatlar: Domates salçasını ekleyin, 1-2 dakika kavurduktan sonra karabiber, tuz ve kırmızı biberi ekleyin.

Domates ve su: Rendelenmiş domatesleri ve sıcak suyu ekleyin, karıştırın. Tencerenin kapağını kapatın ve orta ateşte et yumuşayana kadar yaklaşık 40–50 dakika pişirin.

Patates ve bezelye: Patatesleri ve bezelyeleri ekleyin. Patatesler yumuşayana kadar 15–20 dakika daha pişirin.

Servis: Sıcak olarak servis edin. Yanına pilav veya ekmek çok yakışır.

Püf Noktaları

  • Etin daha lezzetli olması için önceden marine edebilirsiniz (zeytinyağı, karabiber, biraz salça).
  • Patatesleri çok küçük doğramayın, tencere içinde dağılmasını önlersiniz.
  • Bezelyeyi çok uzun pişirmeyin, rengi canlı kalsın.

BU TARİFLERİ DE DENEMEK İSTER MİSİNİZ?

Kıymalı Pide Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle Kıymalı Pide Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Simit Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle Çıtır Çıtır Susamlı Gevrek Simit Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Lokma Tatlısı Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle Nefis Lezzetiyle Lokma Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Mantarlı Tavuk Sote Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle En Güzel Tavuk Sote Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Browni Kek Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle Lezzetli Browni Islak Kek Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Pandispanya Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle Yumuşacık Pandispanya Kek Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?