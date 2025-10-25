Bu kebap tarifini deneyen herkes bağımlı oluyor: Patatesli bezelyeli tas kebabı!

Malzemeler (4 kişilik)

500 gr kuşbaşı dana veya kuzu eti

2 adet orta boy patates

1 su bardağı bezelye (taze veya dondurulmuş)

1 adet büyük boy soğan

2 diş sarımsak

2 yemek kaşığı domates salçası

2 adet orta boy domates (rendelenmiş veya doğranmış)

2 yemek kaşığı sıvı yağ

1 tatlı kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı kırmızı toz biber

1 su bardağı sıcak su

İsteğe bağlı: 1 çay kaşığı kekik veya 1-2 dal taze biberiye

Hazırlık

Patatesleri soyup iri küpler halinde doğrayın.

Soğanı yemeklik, sarımsağı ince ince doğrayın.

Bezelyeleriniz taze ise ayıklayın, dondurulmuş ise çözündürün.

Yapılışı

Eti kavurun: Geniş bir tencerede yağı ısıtın, kuşbaşı eti ekleyin ve rengi dönene kadar kavurun.

Soğan ve sarımsak: Kavrulan etin üzerine soğan ve sarımsağı ekleyin, soğanlar yumuşayana kadar kavurun.

Salça ve baharatlar: Domates salçasını ekleyin, 1-2 dakika kavurduktan sonra karabiber, tuz ve kırmızı biberi ekleyin.

Domates ve su: Rendelenmiş domatesleri ve sıcak suyu ekleyin, karıştırın. Tencerenin kapağını kapatın ve orta ateşte et yumuşayana kadar yaklaşık 40–50 dakika pişirin.

Patates ve bezelye: Patatesleri ve bezelyeleri ekleyin. Patatesler yumuşayana kadar 15–20 dakika daha pişirin.

Servis: Sıcak olarak servis edin. Yanına pilav veya ekmek çok yakışır.

Püf Noktaları