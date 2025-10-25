Bu kebap tarifini deneyen herkes bağımlı oluyor: Patatesli bezelyeli tas kebabı!

Malzemeler (4 kişilik)
500 gr kuşbaşı dana veya kuzu eti
2 adet orta boy patates
1 su bardağı bezelye (taze veya dondurulmuş)
1 adet büyük boy soğan
2 diş sarımsak
2 yemek kaşığı domates salçası
2 adet orta boy domates (rendelenmiş veya doğranmış)
2 yemek kaşığı sıvı yağ
1 tatlı kaşığı tuz
1 çay kaşığı karabiber
1 çay kaşığı kırmızı toz biber
1 su bardağı sıcak su
İsteğe bağlı: 1 çay kaşığı kekik veya 1-2 dal taze biberiye
Hazırlık
Patatesleri soyup iri küpler halinde doğrayın.
Soğanı yemeklik, sarımsağı ince ince doğrayın.
Bezelyeleriniz taze ise ayıklayın, dondurulmuş ise çözündürün.
Yapılışı
Eti kavurun: Geniş bir tencerede yağı ısıtın, kuşbaşı eti ekleyin ve rengi dönene kadar kavurun.
Soğan ve sarımsak: Kavrulan etin üzerine soğan ve sarımsağı ekleyin, soğanlar yumuşayana kadar kavurun.
Salça ve baharatlar: Domates salçasını ekleyin, 1-2 dakika kavurduktan sonra karabiber, tuz ve kırmızı biberi ekleyin.
Domates ve su: Rendelenmiş domatesleri ve sıcak suyu ekleyin, karıştırın. Tencerenin kapağını kapatın ve orta ateşte et yumuşayana kadar yaklaşık 40–50 dakika pişirin.
Patates ve bezelye: Patatesleri ve bezelyeleri ekleyin. Patatesler yumuşayana kadar 15–20 dakika daha pişirin.
Servis: Sıcak olarak servis edin. Yanına pilav veya ekmek çok yakışır.
Püf Noktaları