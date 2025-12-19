Bunu denemeden köfte yaptım demeyin: Kahramanmaraş usulü sömelek köfte

İlk lokmada “Bu köfte neden bu kadar farklı?” dedirten, yoğurtla buluştuğunda tabakta saniyeler içinde yok olan bir lezzet… Kahramanmaraş mutfağının fazla bilinmeyen ama bilenin bir daha vazgeçemediği sömelek köftesi, etin, bulgurun ve tereyağlı sosun tam kıvamında buluştuğu efsane bir ev yemeği. Misafir sofralarında gizli koz, akşam yemeğinde ise “iyi ki yapmışım” dedirten bu tarifin sırrı sandığınızdan çok daha basit.

Giriş Tarihi: 19.12.2025 09:01

YAPILIŞI

Malzemeler

Köfte için

200 g çift çekilmiş yağsız dana kıyma

1 su bardağı köftelik ince bulgur

1 su bardağı kaynar su (bulguru ıslatmak için)

Yarım su bardağı irmik

2 yemek kaşığı un

1 adet yumurta

1 tatlı kaşığı biber salçası

1 çay kaşığı kimyon

Yarım çay kaşığı karabiber

Tuz (damak tadına göre)

Sosu için

2 yemek kaşığı tereyağı

Yarım yemek kaşığı domates salçası

2–3 yemek kaşığı su

Tuz

Kuru nane

Üzeri için

Sarımsaklı yoğurt

Yapılışı

Bulguru hazırlama
İnce bulguru geniş bir kaba al. Üzerine 1 su bardağı kaynar suyu dök, kapağını kapat ve 10–15 dakika bulgur yumuşayana kadar bekle.

Köfte harcını yoğurma
Şişen bulgura irmik, un, yumurta, kıyma, biber salçası, kimyon, karabiber ve tuzu ekle.
Tüm malzemeler iyice bütünleşene kadar en az 5–6 dakika yoğur.

Şekil verme
Harçtan ceviz büyüklüğünde parçalar al.
Avuç içinde yuvarla veya Maraş usulü hafif oval / parmak izi verilmiş şekil ver.

Pişirme
Geniş bir tencerede tuzlu suyu kaynat.
Köfteleri kaynayan suya at, yüzeye çıkınca 5–6 dakika daha haşla.
Delikli kepçeyle süzüp servis tabağına al.

Sosu hazırlama
Tavada tereyağını erit.
Domates salçasını ekleyip kokusu çıkana kadar çevir.
Su, tuz ve naneyi ekleyip 1–2 dakika kaynat, ocaktan al.

Servis
Köftelerin üzerine:

Önce sarımsaklı yoğurt,

Ardından tereyağlı salçalı sos gezdir.

Püf Noktaları

Bulgur tam şişmezse yoğurma sırasında 1–2 kaşık sıcak su eklenebilir.

Köfteler dağılmasın diye su mutlaka iyi kaynıyor olmalı.

Maraş'ta genelde yoğurt + bol naneli tereyağı şarttır.

BU TARİFLERİ DE DENEMEK İSTER MİSİNİZ?

Kıymalı Pide Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle Kıymalı Pide Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Simit Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle Çıtır Çıtır Susamlı Gevrek Simit Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Lokma Tatlısı Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle Nefis Lezzetiyle Lokma Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Mantarlı Tavuk Sote Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle En Güzel Tavuk Sote Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Browni Kek Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle Lezzetli Browni Islak Kek Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Pandispanya Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle Yumuşacık Pandispanya Kek Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?