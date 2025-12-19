Bunu denemeden köfte yaptım demeyin: Kahramanmaraş usulü sömelek köfte

Malzemeler

Köfte için

200 g çift çekilmiş yağsız dana kıyma

1 su bardağı köftelik ince bulgur

1 su bardağı kaynar su (bulguru ıslatmak için)

Yarım su bardağı irmik

2 yemek kaşığı un

1 adet yumurta

1 tatlı kaşığı biber salçası

1 çay kaşığı kimyon

Yarım çay kaşığı karabiber

Tuz (damak tadına göre)

Sosu için

2 yemek kaşığı tereyağı

Yarım yemek kaşığı domates salçası

2–3 yemek kaşığı su

Tuz

Kuru nane

Üzeri için

Sarımsaklı yoğurt

Yapılışı

Bulguru hazırlama

İnce bulguru geniş bir kaba al. Üzerine 1 su bardağı kaynar suyu dök, kapağını kapat ve 10–15 dakika bulgur yumuşayana kadar bekle.

Köfte harcını yoğurma

Şişen bulgura irmik, un, yumurta, kıyma, biber salçası, kimyon, karabiber ve tuzu ekle.

Tüm malzemeler iyice bütünleşene kadar en az 5–6 dakika yoğur.

Şekil verme

Harçtan ceviz büyüklüğünde parçalar al.

Avuç içinde yuvarla veya Maraş usulü hafif oval / parmak izi verilmiş şekil ver.

Pişirme

Geniş bir tencerede tuzlu suyu kaynat.

Köfteleri kaynayan suya at, yüzeye çıkınca 5–6 dakika daha haşla.

Delikli kepçeyle süzüp servis tabağına al.

Sosu hazırlama

Tavada tereyağını erit.

Domates salçasını ekleyip kokusu çıkana kadar çevir.

Su, tuz ve naneyi ekleyip 1–2 dakika kaynat, ocaktan al.

Servis

Köftelerin üzerine:

Önce sarımsaklı yoğurt,

Ardından tereyağlı salçalı sos gezdir.

Püf Noktaları

Bulgur tam şişmezse yoğurma sırasında 1–2 kaşık sıcak su eklenebilir.

Köfteler dağılmasın diye su mutlaka iyi kaynıyor olmalı.

Maraş'ta genelde yoğurt + bol naneli tereyağı şarttır.