Bursa'dan sevgiler: İnegöl köftesi tarifi

Türk mutfak tarihinin en köklü yemek türlerinden olan köfteler, bölgeler arasında çok farklı tatlarda ve şekillerde çıkar karşımıza. Bursa yöresine özel lezzetiyle İnegöl köfte tarifi, akşam yemeği için hem leziz hem de pratik bir seçim olacak... İşte İnegöl köftesi tarifi ve yapılışı.

  • 6 Kişilik
  • Ev Yapımı
  • Yemek Daveti Kutlama
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Pişirme: 30 dakika

MALZEMELER

750 gram dana but (kol da olabilir)
300 gram dana döş
200 gram kuzu but (kol da olabilir)
Yarım ekmek içi, 2 adet soğan
1'er tatlı kaşığı karbonat ve tuz

AŞÇININ NOTU

Köfte harcını hazırlarken ekmek içi yerine bir buçuk su bardağı galeta unu da sofra kullanabilirsiniz. Doğudan batıya.

YAPILIŞI

Eti karışık olarak orta kalınlıkta çekin. Ufalanmış ekmek içi, karbonat ve tuzu iyice yoğurun. Üzerini kapatıp bir gece buzdolabında dinlendirin. Kıymayı yeniden çekip, rendelenmiş soğan ilave edin ve bir kez daha iyice yoğurun. Harçtan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp, şekil verin. Buzdolabında 3 saat dinlendirip, ızgarada pişirin. Sıcak servis yapın.

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