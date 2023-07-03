Çoban kavurma tarifi: Her kaşığı lezzet şöleni

Tencereye sıvı yağı ekleyin ve orta ateşte ısıtın. Doğranmış soğanları ekleyin ve pembeleşene kadar kavurun. Kuzu etini ekleyin ve etler suyunu salıp çekene kadar kısık ateşte pişirin. Doğranmış yeşil biberleri, domatesleri ve sarımsakları ekleyin. Birkaç dakika daha pişirin. Salçayı, karabiberi, tuzu, pul biberi, kimyonu ve kekiği ekleyin. Malzemeler iyice karışana kadar kavurun. Sıcak suyu ekleyin, tencerenin kapağını kapatın ve etler yumuşayana kadar kısık ateşte pişirin (yaklaşık 40-50 dakika). Pişirme süresi sonunda kapağı açın ve suyunu çekene kadar yüksek ateşte karıştırarak kavurun. Çoban kavurmanız hazır! Sıcak olarak servis yapabilirsiniz.

Bu tarif, yaklaşık olarak 4 kişilik bir porsiyon içindir. Ancak kişi sayısına ve porsiyonlara göre malzemeleri ayarlayabilirsiniz.