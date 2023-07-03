Çoban kavurma tarifi: Her kaşığı lezzet şöleni

Et yemekleri arasında en sevilen lezzetlerden biri olan çoban kavurma, akşam yemeği alternatifinden bir yemek daveti menüsüne kadar birbirinden farklı sofrasında yerini alabilir. Üstelik püf noktalarıyla doğru hazırlanmış bir çoban kavurması, yiyeni kendisine hayran bıraktırıyor. İşte tam kıvamında o tarif...

Giriş Tarihi: 03.07.2023 09:11 Güncelleme Tarihi: 03.07.2023 09:11
  • 4 Kişilik
  • Ev Yapımı
  • Akşam Yemeği Yemek Daveti
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Pişirme: 50 dakika Hazırlama 15 dakika
  • Porsiyon : 250 kcal

MALZEMELER

  • 500 gram kuzu eti (kuşbaşı doğranmış)
  • 2 yemek kaşığı sıvı yağ
  • 1 büyük soğan (doğranmış)
  • 2 yeşil biber (doğranmış)
  • 2 domates (doğranmış)
  • 3 diş sarımsak (ezilmiş)
  • 1 yemek kaşığı salça
  • 1 çay kaşığı karabiber
  • 1 çay kaşığı tuz
  • 1 çay kaşığı pul biber
  • Yarım çay kaşığı kimyon
  • Yarım çay kaşığı kekik
  • 1 su bardağı sıcak su

YAPILIŞI

  1. Tencereye sıvı yağı ekleyin ve orta ateşte ısıtın.
  2. Doğranmış soğanları ekleyin ve pembeleşene kadar kavurun.
  3. Kuzu etini ekleyin ve etler suyunu salıp çekene kadar kısık ateşte pişirin.
  4. Doğranmış yeşil biberleri, domatesleri ve sarımsakları ekleyin. Birkaç dakika daha pişirin.
  5. Salçayı, karabiberi, tuzu, pul biberi, kimyonu ve kekiği ekleyin. Malzemeler iyice karışana kadar kavurun.
  6. Sıcak suyu ekleyin, tencerenin kapağını kapatın ve etler yumuşayana kadar kısık ateşte pişirin (yaklaşık 40-50 dakika).
  7. Pişirme süresi sonunda kapağı açın ve suyunu çekene kadar yüksek ateşte karıştırarak kavurun.
  8. Çoban kavurmanız hazır! Sıcak olarak servis yapabilirsiniz.

Bu tarif, yaklaşık olarak 4 kişilik bir porsiyon içindir. Ancak kişi sayısına ve porsiyonlara göre malzemeleri ayarlayabilirsiniz.

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