Çoban kavurma tarifi: Lokum gibi etlerle lezzetine doyamayacaksınız...
Çoban kavurma, ana yemek menülerindeki en doyurucu seçeneklerden biri. Doğru et pişirme yöntemi ile lokum gibi etlerin lezzetine bu tarifle varabilirsiniz. Hem yemek davetlerinde hem de günlük yaşamda akşam yemeği sofralarında yerini alabilecek tarifin püf noktalarına hep birlikte bakalım! İşte o tarif...
Giriş Tarihi: 16.07.2023 09:37Güncelleme Tarihi: 16.07.2023 09:37
5 Kişilik
Ev Yapımı
Akşam Yemeği
Zorluk Derecesi:
Kolay
Pişirme:
50 dakika
Hazırlama
15 dakika
Porsiyon :
400 kcal
MALZEMELER
500 gram dana eti (kuşbaşı şeklinde doğranmış)
2 yemek kaşığı sıvı yağ
1 büyük soğan (ince doğranmış)
2-3 diş sarımsak (ezilmiş)
2 yeşil biber (uzunlamasına dilimlenmiş)
2 domates (kabukları soyulmuş ve doğranmış)
2 yemek kaşığı domates salçası
1 tatlı kaşığı biber salçası
Tuz ve karabiber (zevke göre ayarlanabilir)
Yarım çay bardağı su
1 yemek kaşığı tereyağı
Maydanoz (servis için)
YAPILIŞI
Bir tencereye sıvı yağı ekleyin ve orta ateşte ısıtın. Ardından kuşbaşı dana etini ekleyin ve etler suyunu salıp çekene kadar kavurun.
Kavrulan etlere ince doğranmış soğanı ekleyin ve pembeleşene kadar soteleyin. Ardından ezilmiş sarımsakları ekleyin ve kokusu çıkana kadar karıştırarak sotelemeye devam edin.
Dilimlenmiş yeşil biberleri ve doğranmış domatesleri ekleyin. Birkaç dakika pişirin, sonra domates salçasını ve biber salçasını ekleyin. Tuz ve karabiberle tatlandırın. Karıştırarak 1-2 dakika daha pişirin.
Yarım çay bardağı suyu ekleyin, tencerenin kapağını kapatın ve kısık ateşte etler yumuşayana kadar yaklaşık 30-40 dakika pişirin. Arada karıştırmayı unutmayın.
Etler iyice yumuşadığında tereyağını ekleyin ve tencereyi ocaktan alın. Tereyağı eriyene kadar karıştırın.
Çoban kavurmayı servis tabağına alın. Üzerine taze doğranmış maydanoz serperek sıcak servis yapın.