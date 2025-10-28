Dışı çıtır, içi lokum gibi! Arnavut ciğerinin o gizli formülü!

Malzemeler:
500 g dana ciğeri (kuzu ciğeri de olur, tercihe göre)
1 su bardağı un (kaplamak için)
1 tatlı kaşığı tuz
1 çay kaşığı karabiber
1 çay kaşığı kimyon
1 çay kaşığı kırmızı toz biber
Kızartmak için sıvı yağ
Soğanlı servis için:
1 büyük kırmızı soğan
Yarım demet maydanoz
1 tatlı kaşığı sumak
Tuz
(isteğe göre) birkaç damla limon suyu
Ciğeri hazırlama:
Ciğerin zarlarını temizleyin ve kuşbaşıdan biraz küçük olacak şekilde doğrayın.
Kanının akması için süzgece koyup 15-20 dakika kadar bekletin.
Ardından iyice kurulayın (kurulamazsanız yağ sıçrar ve un tutmaz).
Unlama:
Unu geniş bir kaba alın, içine tuz, karabiber, kimyon ve kırmızı toz biberi ekleyip karıştırın.
Ciğer parçalarını bu karışıma atıp güzelce unlayın.
Fazla unu elekten geçirerek silkeleyin.
Kızartma:
Tavaya bol sıvı yağ koyun (derin olursa daha iyi).
Yağ kızınca ciğerleri az az, tek sıra halinde ekleyin.
Her tarafı kızarana kadar yaklaşık 2-3 dakika kızartın (fazla pişirmeyin, sertleşir).
Kağıt havlu üzerine alarak fazla yağını süzdürün.
Soğan karışımı:
Kırmızı soğanı ince ince doğrayın.
Maydanozu kıyın.
Üzerine tuz ve sumak ekleyip karıştırın. (Dilerseniz birkaç damla limon da sıkabilirsiniz.)
Servis:
Ciğerleri sıcak sıcak tabağa alın.
Yanına sumaklı soğan-maydanoz karışımı ekleyin.
İsteğe göre üzerine azıcık kırmızı toz biber gezdirin.
Yanına küp patates kızartması çok yakışır.
Servisten hemen önce ciğerin üzerine biraz sirke veya limon suyu gezdirenler de olur.
Soğuduğunda lezzeti azalır, mutlaka sıcak servis edin.