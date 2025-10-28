Dışı çıtır, içi lokum gibi! Arnavut ciğerinin o gizli formülü!

Kimsenin size söylemediği o sır sonunda açığa çıktı! Dışı çıtır, içi pamuk gibi olan Arnavut ciğerinin o efsane kıvamını tutturmak aslında sandığınızdan çok daha kolay. Ama tek bir püf noktayı atladığınızda tüm lezzet uçup gidiyor… Şeflerin yıllardır sır gibi sakladığı o yöntem artık herkesin mutfağında!

Giriş Tarihi: 28.10.2025 09:07 Güncelleme Tarihi: 28.10.2025 09:07

YAPILIŞI

Malzemeler:

  • 500 g dana ciğeri (kuzu ciğeri de olur, tercihe göre)

  • 1 su bardağı un (kaplamak için)

  • 1 tatlı kaşığı tuz

  • 1 çay kaşığı karabiber

  • 1 çay kaşığı kimyon

  • 1 çay kaşığı kırmızı toz biber

  • Kızartmak için sıvı yağ

Soğanlı servis için:

  • 1 büyük kırmızı soğan

  • Yarım demet maydanoz

  • 1 tatlı kaşığı sumak

  • Tuz

  • (isteğe göre) birkaç damla limon suyu

Yapılışı:

  1. Ciğeri hazırlama:

    • Ciğerin zarlarını temizleyin ve kuşbaşıdan biraz küçük olacak şekilde doğrayın.

    • Kanının akması için süzgece koyup 15-20 dakika kadar bekletin.

    • Ardından iyice kurulayın (kurulamazsanız yağ sıçrar ve un tutmaz).

  2. Unlama:

    • Unu geniş bir kaba alın, içine tuz, karabiber, kimyon ve kırmızı toz biberi ekleyip karıştırın.

    • Ciğer parçalarını bu karışıma atıp güzelce unlayın.

    • Fazla unu elekten geçirerek silkeleyin.

  3. Kızartma:

    • Tavaya bol sıvı yağ koyun (derin olursa daha iyi).

    • Yağ kızınca ciğerleri az az, tek sıra halinde ekleyin.

    • Her tarafı kızarana kadar yaklaşık 2-3 dakika kızartın (fazla pişirmeyin, sertleşir).

    • Kağıt havlu üzerine alarak fazla yağını süzdürün.

  4. Soğan karışımı:

    • Kırmızı soğanı ince ince doğrayın.

    • Maydanozu kıyın.

    • Üzerine tuz ve sumak ekleyip karıştırın. (Dilerseniz birkaç damla limon da sıkabilirsiniz.)

  5. Servis:

    • Ciğerleri sıcak sıcak tabağa alın.

    • Yanına sumaklı soğan-maydanoz karışımı ekleyin.

    • İsteğe göre üzerine azıcık kırmızı toz biber gezdirin.

🍋 Ek öneriler:

  • Yanına küp patates kızartması çok yakışır.

  • Servisten hemen önce ciğerin üzerine biraz sirke veya limon suyu gezdirenler de olur.

  • Soğuduğunda lezzeti azalır, mutlaka sıcak servis edin.

BU TARİFLERİ DE DENEMEK İSTER MİSİNİZ?

Kıymalı Pide Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle Kıymalı Pide Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Simit Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle Çıtır Çıtır Susamlı Gevrek Simit Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Lokma Tatlısı Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle Nefis Lezzetiyle Lokma Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Mantarlı Tavuk Sote Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle En Güzel Tavuk Sote Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Browni Kek Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle Lezzetli Browni Islak Kek Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Pandispanya Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle Yumuşacık Pandispanya Kek Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?