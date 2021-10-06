Düdüklüde et sote tarifi: Düdüklüde mantar sote nasıl yapılır?

Evet, korkulu rüyamız düdüklü tencere ile hazırlanacak bir mantarlı et sote tarifi ile karşınızdayız. Düdüklü tencere her ne kadar herkesin patlamasından korktuğu ve bu yönde hikayeler duyduğu bir şey olsa da aslında hem artık akıllıları var hem de size vereceğimiz bu düdüklü tencerede et sote tarifinden sonra vazgeçilmeziniz olacak. Et sote yapımı aslında kolay gibi görünür ve tariflere baktığınızda da gayet kolay gelir. Hatta elinizde bir parça et varsa ve ne yapacağınızı bilmiyorsanız et sote tarifi akla ilk gelenlerdendir. Ama aslında olay hiç de sandığınız gibi değildir. Özellikle elinizin altındaki eti olması gerektiği gibi pişirmezseniz ya çok sert ya da az pişmiş et ile karşılaşabilirsiniz. Hatta belki de malzemeler ete hiç yakışmayacaktır ve yaptığınız et sote boşa gidecektir. İşte şimdi size anlatacağımız düdüklü tencerede et sote tarifi sizin kurtarıcınız olacak.

Giriş Tarihi: 06.10.2021 10:57 Güncelleme Tarihi: 06.10.2021 10:57
  • 4 Kişilik
  • Ev Yapımı
  • Akşam Yemeği
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Pişirme: 45 dakika

MALZEMELER

  • 300 gram kuşbaşı et
  • 500 gram kültür mantarı
  • 1 adet orta boy soğan
  • 2 adet domates
  • 2 diş sarımsak
  • 1 yemek kaşığı salça
  • Yarım çay bardağı sıvı yağ
  • 1 çay kaşığı kimyon
  • 1 çay kaşığı karabiber
  • 1 çay kaşığı kekik
  • 1 çay kaşığı tuz
  • 2 su bardağı sıcak su

AŞÇININ NOTU

Yemeğinize ekleyeceğiniz salça kendi kişisel tercihinize göre biber ya da domates salçası olabilir.

YAPILIŞI

Düdüklü tencerede yapılan yemekler hem daha hızlı hem de daha lezzetlidir aslında ama düdüklü tencere yine de herkesi korkutur. Aslında doğru kullanım ile hem gayet lezzetli yemekler elde edersiniz hem de yemekleriniz çok pratik bir şekilde hazırlanır. Özellikle et yemeklerinin düdüklü tencerede daha hızlı ve daha yumuşak piştiğini herhalde bilmeyen yoktur. Mantarlı et sote tarifini de aslında düdüklü tencerede denedikten sonra vazgeçemez hale geleceksiniz. Et sote yapımı tencerede de tabi ki gayet kolay bir yemektir aslında. Çünkü aslında hepimiz et sote nasıl yapılır biliyoruz. İddia ediyoruz bu tarifi denedikten sonra et sote nasıl yapılır sorusuna yeni bir soluk getirecek bir lezzetle karşılaşmış olacaksınız.

  • Düdüklü tencerenizin içine yağı koyup ısıtın. Isınan yağınızın üzerine etlerinizi koyun ve kavurmaya başlayın.
  • Etleriniz kavrulurken soğanı, biberleri ve sarımsağı yemeklik doğrayıp etinizin üzerine ekleyin ve etiniz ile kavurun.
  • Kültür mantarlarınızı ince ince yemeklik doğrayıp onu da kavrulan karışıma ekleyip iyice kavurun.
  • Üzerine sırasıyla domates, salça, su ve baharatları ekleyin ve iyice karıştırın.
  • Yemeğinize ekleyeceğiniz suyun sıcak olmasına özellikle dikkat ediniz. Yemeğinize soğuk su eklemeniz pişme süresini uzatacaktır.
  • Düdüklü tencereniz kaynara çıktığında tencerenizin düdüğünü indirerek yemeğinizin altını kısın.
  • Düdüğünü indirdiğiniz tencerenizi 30 dakika kadar pişirmeye devam ediniz.
  • Açmak için yeterli soğukluk evresine gelen düdüklü tencerenizi dikkatlice açıp yemeğinizi sıcak servis edebilirsiniz.
  • Burada unutmamanız gereken en önemli nokta yemek piştikten sonra ve ocağı kapattıktan sonra düdüklü tencerenizi açmadan önce ona yeterli soğuma süresini vermiş olmak. Düdüklü tencerelerin patlamaları ile duyduğumuz haberlerin birçoğu aslında uygun soğuma evresine gelmeden açılan tencereler ile alakalıdır. Düdüklü tencere kullanarak yaptığınız yemeklerde özellikle bu hususa dikkat etmeniz, sizin ve sevdiklerinizin sağlıkları için önemlidir.

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