En lezzetlisini bu bayram yiyeceksiniz! İşte lokum gibi sac kavurma tarifi
Et kavurma, bayramların vazgeçilmezi olarak sofralarımızı süslüyor. Nasıl yapıldığı ise tüm lezzetini etkileyen önemli bir unsur. Bu nedenle doğru püf noktalarını izleyerek en lezzetli kavurmayı kolaylıkla yapabilirsiniz. Tüm sevdiklerinizle birlikte mutlu bir bayramı aynı zamanda lezzet şölenine dönüştürebilirsiniz. İşte o tarif!
Giriş Tarihi: 09.07.2022 09:11Güncelleme Tarihi: 09.07.2022 09:14
8 Kişilik
Ev Yapımı
Akşam YemeğiKurban BayramıKutlama
Zorluk Derecesi:
Kolay
Pişirme:
30 dakika
Hazırlama
15 dakika
Porsiyon :
309 kcal
MALZEMELER
1 kilo 200 gram yağsız dana kuşbaşı
1 büyük kuru soğan
3 diş sarımsak
2 kırmızı kapya biber
2 büyük yeşil biber
3 tane domates
Yarım çay bardağı sıvı yağ
1 silme tatlı kaşığı tuz
1 tutam karabiber, pulbiber, toz kırmızı biber, kimyon ve kekik
YAPILIŞI
Etleri oldukça küçük olacak şekilde doğradıktan sonra saç tavaya alın.
Kısık ateşte yavaşça suyunu salıp çekmesi için bekleyin.
Suyunu çektikten sonra oldukça küçük doğranna soğanları ve yağı ekleyip kavurmaya devam edin.
Soğanlar ve etler birlikte biraz kavrulduktan sonra tamamen ezilmiş sarımsakları, çok küçük olarak doğranmış biberleri ekleyeren biraz daha kavurun.
Son olarak kabuklarını soyduğunuz ve küçük küpler halinde doğradığınız domatesleri de ekleyin.
Tuzunu, damak tadınıza göre baharatlarını da ekledikten sonra kısık ateşte domatesler suyunu çekene kadar iyice pişiriyoruz.
Domateslerin de suyunu çektikten sonra servise hazır hale gelecektir.