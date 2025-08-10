Etli alinazik tarifi: Tadına ve yumuşaklığına doyum olmayacak

Yoğurt ve patlıcanın harmanlanmasıyla ortaya çıkan bu et yemeği, 16. yüzyıldan günümüze kadar severek tüketilmeye devam ediyor. Tadı kadar yumuşaklığı ile de mest eden bu yemeğin çıkış yeri Gaziantep olsa da, gitme şansı olmayanlar için bir yol daha var. Üstelik oldukça pratik. İşte sizlere enfes lezzetiyle ve püf noktalarıyla alinazik yemeği tarifi...

YAPILIŞI

Malzemeler:

Patlıcanlı Yoğurt Tabanı için:

4 adet orta boy patlıcan

1 su bardağı süzme yoğurt

2 diş sarımsak

Tuz

Üzeri için:

300 gram kıyma (tercihen dana-kuzu karışık)

1 adet soğan (küçük doğranmış)

1 yemek kaşığı domates salçası

1 yemek kaşığı biber salçası (isteğe bağlı)

2 yemek kaşığı sıvı yağ veya tereyağı

Tuz, karabiber, pul biber, kimyon

Servis için (isteğe bağlı):

Tereyağında kızdırılmış toz biber

Lavaş veya pilav

Patlıcanları közleyin (ocakta, fırında ya da mangalda).

Közlenen patlıcanların kabuklarını soyup ince ince doğrayın ya da çatalla ezin.

Ezilmiş patlıcanları süzme yoğurt, ezilmiş sarımsak ve tuzla karıştırın. Servis tabağına yayın.

Tavaya sıvı yağı koyup ince doğranmış soğanları kavurun.

Kıymayı ekleyip suyunu salıp çekene kadar kavurun.

Salçaları ekleyin, birkaç dakika kavurduktan sonra baharatları ilave edin.

1/4 çay bardağı kadar sıcak su ekleyip 5 dakika pişirin.

Patlıcanlı yoğurt karışımını tabağa yayın.

Üzerine sıcak kıymalı harcı dökün.

İsteğe bağlı olarak tereyağında kızdırılmış toz biber gezdirin.

Sıcak lavaş veya pilav eşliğinde servis edin.

Afiyet olsun.

