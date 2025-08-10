Etli alinazik tarifi: Tadına ve yumuşaklığına doyum olmayacak

Malzemeler:
Patlıcanlı Yoğurt Tabanı için:
4 adet orta boy patlıcan
1 su bardağı süzme yoğurt
2 diş sarımsak
Tuz
Üzeri için:
300 gram kıyma (tercihen dana-kuzu karışık)
1 adet soğan (küçük doğranmış)
1 yemek kaşığı domates salçası
1 yemek kaşığı biber salçası (isteğe bağlı)
2 yemek kaşığı sıvı yağ veya tereyağı
Tuz, karabiber, pul biber, kimyon
Servis için (isteğe bağlı):
Tereyağında kızdırılmış toz biber
Lavaş veya pilav
YAPILIŞI
Patlıcanları közleyin (ocakta, fırında ya da mangalda).
Közlenen patlıcanların kabuklarını soyup ince ince doğrayın ya da çatalla ezin.
Ezilmiş patlıcanları süzme yoğurt, ezilmiş sarımsak ve tuzla karıştırın. Servis tabağına yayın.
Tavaya sıvı yağı koyup ince doğranmış soğanları kavurun.
Kıymayı ekleyip suyunu salıp çekene kadar kavurun.
Salçaları ekleyin, birkaç dakika kavurduktan sonra baharatları ilave edin.
1/4 çay bardağı kadar sıcak su ekleyip 5 dakika pişirin.
Patlıcanlı yoğurt karışımını tabağa yayın.
Üzerine sıcak kıymalı harcı dökün.
İsteğe bağlı olarak tereyağında kızdırılmış toz biber gezdirin.
Sıcak lavaş veya pilav eşliğinde servis edin.
Afiyet olsun.