Etli Arroz Caldoso tarifi: İspanyol usulü et suyu pilavı! Böylesini tatmadınız...
Pilav dediğin böyle olur! İspanya mutfağının gizli hazinelerinden biri olan Arroz Caldoso, bu kez deniz ürünleriyle değil, bol etli ve aromalı haliyle karşınızda! Tavuk ve baharatlı sucuklarla hazırlanan bu sulu pilav, sadece karnınızı değil, ruhunuzu da doyuracak. Bir kaşık alınca İber Yarımadası’na ışınlanacaksınız… Ama dikkat: Bu tarif damak bağımlılığı yapabilir!
Giriş Tarihi: 17.04.2025 08:45Güncelleme Tarihi: 17.04.2025 08:45
YAPILIŞI
🧾 Malzemeler:
2 yemek kaşığı zeytinyağı
2 adet tavuk budu (kemikli veya kemiksiz, iri doğranmış)
2 adet İspanyol chorizo (veya baharatlı dana/kuzu sucuk), dilimlenmiş
1 adet kuru soğan, ince doğranmış
2 diş sarımsak, ezilmiş
1 adet kırmızı kapya biber, küçük doğranmış
1 adet yeşil dolmalık biber, küçük doğranmış
2 adet olgun domates, rendelenmiş
1 su bardağı kısa taneli pirinç (bomba veya arborio önerilir)
1 tatlı kaşığı tatlı toz kırmızı biber
Bir tutam safran (veya 1 çay kaşığı zerdeçal)
4 su bardağı tavuk suyu (veya et suyu)
Tuz, karabiber
Maydanoz (servis için)
👨🍳 Hazırlık Aşamaları:
Genişçe bir tencerede zeytinyağını ısıtın. Tavuk parçalarını tuzlayıp karabiberleyin ve dışı altın rengi olana kadar kızartın. Kenara alın.
Aynı tencerede dilimlenmiş sucuk/chorizoları soteleyin. Hafifçe kıtırlaşınca alın.
Soğanı, sarımsağı, kapya ve yeşil biberleri aynı yağda soteleyin. Soğanlar şeffaflaşınca rendelenmiş domatesi, kırmızı toz biberi ve safranı ekleyin. Karışımı 5-7 dakika pişirin.
Pirinci ekleyin ve 1-2 dakika kavurun. Ardından kızarttığınız tavuk ve sosisleri tekrar tencereye koyun.
Sıcak tavuk/et suyunu tencereye dökün. Karıştırın, tuzunu ayarlayın. Orta ateşte yaklaşık 18-20 dakika, pirinç yumuşayana kadar pişirin. Arroz caldoso'nun özelliği sulu olmasıdır, pilavdan çorba kadar sulu olmalıdır.
Ocaktan alın, kapağını kapatıp 5 dakika dinlendirin. Üzerine doğranmış maydanoz serpiştirerek servis yapın.