Etli kapuska tarifi: Etli kapuska yemeği nasıl yapılır?

AŞÇININ NOTU

• Eğer sert bir lahananız varsa bu lahanaları 10 dakika boyunca tuzlu su içinde bekletin. Ardından ılık suda yıkayın. Bu lahanalarınızın daha iyi pişmesine yardımcı olacaktır. • Lahana kokusundan rahatsız oluyorsanız pişirme esnasında elma ekleyerek kokunun çıkmasını sağlayabilirsiniz. • Etlerin yumuşak olmasına dikkat edin, bu yüzden tuzu en son aşamada ekleyin. • Pişirme sırasında etli kapuska yemeğinin içerisine bir ya da iki damla limon sıkın. • Soğanların diri kalmaması için rendeleyerek de kullanabilirsiniz.