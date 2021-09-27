Etli kapuska tarifi: Etli kapuska yemeği nasıl yapılır?

MALZEMELER
- Orta boy yumuşak lahana
- 250 gr dana ya da kuzu et
- 2 adet orta boy kuru soğan
- 2 adet tatlı ya da acı yeşil biber
- 1 yemek kaşığı biber ya da domates salçası
- Sıvıyağ
- Tuz, karabiber, pul biber
AŞÇININ NOTU
• Eğer sert bir lahananız varsa bu lahanaları 10 dakika boyunca tuzlu su içinde bekletin. Ardından ılık suda yıkayın. Bu lahanalarınızın daha iyi pişmesine yardımcı olacaktır.
• Lahana kokusundan rahatsız oluyorsanız pişirme esnasında elma ekleyerek kokunun çıkmasını sağlayabilirsiniz.
• Etlerin yumuşak olmasına dikkat edin, bu yüzden tuzu en son aşamada ekleyin.
• Pişirme sırasında etli kapuska yemeğinin içerisine bir ya da iki damla limon sıkın.
• Soğanların diri kalmaması için rendeleyerek de kullanabilirsiniz.
YAPILIŞI
- Etli kapuska tarifi için ilk olarak yumuşak lahana seçimi yapmalısınız.
- Kapuska yemeği lahananın yapraklarının iç kısmı ile yapılmalıdır. Dış yapraklarını lahana salatası, sarması ve turşusu için ayırırken iç kısımlarını kapuska yemeği için doğrayın.
- Ardından sıvı yağını tencereye koyun. Üzerine küçük küçük doğradığınız soğanları ekleyin ve kavurmaya devam edin.
- Pembeleşen soğanlarınızın üzerine kuşbaşı halinde doğradığınız etlerinizi ekleyin ve kavurun.
- Kavurma işlemini etler suyunu çekene kadar sürdürün.
- Etler suyunu çektikten sonra biberleri ve salçayı da ekleyerek karıştırmaya devam edin.
- Ardından yıkayıp süzdüğünüz lahanaları ekleyerek bir iki kez karıştırın ve kapağını kapatın.
- Lahana da kendi suyunun yarısını çektikten sonra üzerini iki parmak geçecek ölçüde su ekleyin ve son olarak tuzunu da koyarak pişmeye bırakın.
- Kapuska yemeği suyunu çektikten sonra yemeğinizi ocaktan alın.