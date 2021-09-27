Etli kapuska tarifi: Etli kapuska yemeği nasıl yapılır?

Turpgiller ailesinden olan ve Akdeniz bölgesinde yetişen lahana, önemli bir kış sebzesidir. İçeriğinde B vitamini başta olmak üzere çok sayıda besin değeri ile insan sağlığına sayısız faydası bulunmaktadır. Lahana sarması, lahana turşusu, lahana salatası gibi farklı teknikler ile tüketilebilen lahana, kapuska yemeği olarak da sofralarda yerini almaktadır. Etsiz ve etli olarak yapılabilen kapuskanın doğru pişirilmesi için dikkat edilmesi gereken bazı püf noktalar bulunmaktadır. İyi bir kapuska için yumuşak lahana seçimi önemli bir yer tutar. İşte herkesin merak ettiği etli kapuska tarifi: Etli kapuska yemeği nasıl yapılır?

Giriş Tarihi: 27.09.2021 16:03 Güncelleme Tarihi: 27.09.2021 16:03
  • 6 Kişilik
  • Ev Yapımı
  • Akşam Yemeği
  • Pişirme: 65 dakika

MALZEMELER

  • Orta boy yumuşak lahana
  • 250 gr dana ya da kuzu et
  • 2 adet orta boy kuru soğan
  • 2 adet tatlı ya da acı yeşil biber
  • 1 yemek kaşığı biber ya da domates salçası
  • Sıvıyağ
  • Tuz, karabiber, pul biber

AŞÇININ NOTU

• Eğer sert bir lahananız varsa bu lahanaları 10 dakika boyunca tuzlu su içinde bekletin. Ardından ılık suda yıkayın. Bu lahanalarınızın daha iyi pişmesine yardımcı olacaktır. • Lahana kokusundan rahatsız oluyorsanız pişirme esnasında elma ekleyerek kokunun çıkmasını sağlayabilirsiniz. • Etlerin yumuşak olmasına dikkat edin, bu yüzden tuzu en son aşamada ekleyin. • Pişirme sırasında etli kapuska yemeğinin içerisine bir ya da iki damla limon sıkın. • Soğanların diri kalmaması için rendeleyerek de kullanabilirsiniz.

YAPILIŞI

  • Etli kapuska tarifi için ilk olarak yumuşak lahana seçimi yapmalısınız.
  • Kapuska yemeği lahananın yapraklarının iç kısmı ile yapılmalıdır. Dış yapraklarını lahana salatası, sarması ve turşusu için ayırırken iç kısımlarını kapuska yemeği için doğrayın.
  • Ardından sıvı yağını tencereye koyun. Üzerine küçük küçük doğradığınız soğanları ekleyin ve kavurmaya devam edin.
  • Pembeleşen soğanlarınızın üzerine kuşbaşı halinde doğradığınız etlerinizi ekleyin ve kavurun.
  • Kavurma işlemini etler suyunu çekene kadar sürdürün.
  • Etler suyunu çektikten sonra biberleri ve salçayı da ekleyerek karıştırmaya devam edin.
  • Ardından yıkayıp süzdüğünüz lahanaları ekleyerek bir iki kez karıştırın ve kapağını kapatın.
  • Lahana da kendi suyunun yarısını çektikten sonra üzerini iki parmak geçecek ölçüde su ekleyin ve son olarak tuzunu da koyarak pişmeye bırakın.
  • Kapuska yemeği suyunu çektikten sonra yemeğinizi ocaktan alın.

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