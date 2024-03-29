Ev yapımı beyti kebabı tarifi: Akşam yemeklerinin yıldızı
Beyti, Türk mutfağının sevilen lezzetlerinden biridir. İçinde bulunan kıymalı harç, yoğurtlu sos ve baharatlarla dolu olan bu enfes yemeği, misafir sofralarından günlük öğünlerinize kadar geniş bir kullanım alanına sahiptir. Hem gösterişli sunumuyla sofralarınıza şıklık katar, hem de lezzetiyle damakları şenlendirir. İşte ev yapımı beyti tarifi...
Giriş Tarihi: 29.03.2024 09:32Güncelleme Tarihi: 29.03.2024 09:32
4 Kişilik
Ev Yapımı
Akşam Yemeği
Zorluk Derecesi:
Orta
Pişirme:
25 dakika
Hazırlama
20 dakika
Porsiyon :
450 kcal
MALZEMELER
500 gram kıyma (dana veya kuzu tercih edebilirsiniz)
4 yemek kaşığı galeta unu veya ekmek içi
2 diş sarımsak (isteğe bağlı)
1 soğan
Tuz, karabiber, kimyon
4-6 adet lavaş veya yufka
Yarım su bardağı sıvı yağ veya eritilmiş tereyağı
Sos için:
1 su bardağı yoğurt
2 diş sarımsak
Tuz
Üzeri için:
Domates sosu
Biber salçası
Pul biber
Tereyağı
YAPILIŞI
İlk olarak kıymayı bir kaba alın. Üzerine rendelenmiş soğanı, ezilmiş sarımsakları, galeta ununu veya ekmek içini, tuz, karabiber ve kimyonu ekleyin. İyice yoğurun.
Hazırladığınız kıymalı harçtan parçalar alıp, ince şekilde açtığınız lavaş veya yufkaların üzerine yayın.
Yufkaları rulo şeklinde sarın ve ortadan ikiye kesin.