Ev yapımı beyti kebabı tarifi: Akşam yemeklerinin yıldızı

Beyti, Türk mutfağının sevilen lezzetlerinden biridir. İçinde bulunan kıymalı harç, yoğurtlu sos ve baharatlarla dolu olan bu enfes yemeği, misafir sofralarından günlük öğünlerinize kadar geniş bir kullanım alanına sahiptir. Hem gösterişli sunumuyla sofralarınıza şıklık katar, hem de lezzetiyle damakları şenlendirir. İşte ev yapımı beyti tarifi...

Giriş Tarihi: 29.03.2024 09:32 Güncelleme Tarihi: 29.03.2024 09:32
  • 4 Kişilik
  • Ev Yapımı
  • Akşam Yemeği
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Pişirme: 25 dakika Hazırlama 20 dakika
  • Porsiyon : 450 kcal

MALZEMELER

  • 500 gram kıyma (dana veya kuzu tercih edebilirsiniz)
  • 4 yemek kaşığı galeta unu veya ekmek içi
  • 2 diş sarımsak (isteğe bağlı)
  • 1 soğan
  • Tuz, karabiber, kimyon
  • 4-6 adet lavaş veya yufka
  • Yarım su bardağı sıvı yağ veya eritilmiş tereyağı

Sos için:

  • 1 su bardağı yoğurt
  • 2 diş sarımsak
  • Tuz

Üzeri için:

  • Domates sosu
  • Biber salçası
  • Pul biber
  • Tereyağı

YAPILIŞI

  1. İlk olarak kıymayı bir kaba alın. Üzerine rendelenmiş soğanı, ezilmiş sarımsakları, galeta ununu veya ekmek içini, tuz, karabiber ve kimyonu ekleyin. İyice yoğurun.
  2. Hazırladığınız kıymalı harçtan parçalar alıp, ince şekilde açtığınız lavaş veya yufkaların üzerine yayın.
  3. Yufkaları rulo şeklinde sarın ve ortadan ikiye kesin.
  4. Yağlanmış fırın tepsisine dizin. Üzerlerine eritilmiş tereyağı sürün.
  5. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzerleri kızarana kadar pişirin.
  6. Bir kasede yoğurt, ezilmiş sarımsak ve tuzu karıştırarak sosu hazırlayın.
  7. Pişen beytileri servis tabağına alın. Üzerlerine yoğurtlu sosu ve isteğe bağlı olarak domates sosu ve biber salçasını gezdirin.
  8. Son olarak tereyağında pul biberi kızdırarak beytilerin üzerine dökün. Servis yapın. Afiyet olsun!

BU TARİFLERİ DE DENEMEK İSTER MİSİNİZ?

Kıymalı Pide Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle Kıymalı Pide Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Simit Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle Çıtır Çıtır Susamlı Gevrek Simit Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Lokma Tatlısı Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle Nefis Lezzetiyle Lokma Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Mantarlı Tavuk Sote Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle En Güzel Tavuk Sote Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Browni Kek Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle Lezzetli Browni Islak Kek Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Pandispanya Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle Yumuşacık Pandispanya Kek Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

SON DAKİKA SON DAKİKA