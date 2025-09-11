Ev yapımı hamburgerin sırrı ortaya çıktı: Lokum gibi köfte için tek püf nokta!

MALZEMELER

500 gr dana kıyma (orta yağlı, tercihen kasaptan çektirilmiş)

1 küçük soğan (rendelenmiş, isteğe bağlı)

1 diş sarımsak (isteğe bağlı)

1 tatlı kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı kimyon (isteğe bağlı)

1 tatlı kaşığı galeta unu (dağılmaması için, tercihe bağlı)

1 yumurta (isteğe bağlı, kıvam için)

SERVİS İÇİN

Hamburger ekmeği

Marul yaprakları

Domates dilimleri

Salatalık turşusu

Soğan halkaları

Cheddar peyniri

Ketçap, mayonez, hardal

YAPILIŞI

Kıyma, tuz, baharatlar ve isteğe bağlı malzemeleri (soğan, sarımsak, yumurta, galeta unu) derin bir kapta yoğurun.

Harçtan eşit parçalar alıp yuvarlayın ve hafifçe bastırarak hamburger köftesi şekli verin. (Ekmeğe uygun büyüklükte olmalı.)

Köfteleri streç filmle kaplayıp en az 30 dakika buzdolabında dinlendirin. Bu, dağılmalarını önler.

Döküm tava ya da ızgarayı iyice ısıtın. Köfteleri orta ateşte her iki tarafı kızarana kadar pişirin. (İçini çok kurutmamaya dikkat edin.)

Hamburger ekmeklerini ikiye bölüp tavada hafifçe ısıtın.

Ekmek tabanına köfteyi koyun, üzerine peynir, domates, marul, turşu ve soğan ekleyin. Soslarla tamamlayın. Afiyet olsun!

İPUCU:

Köftenin daha sulu olması için içine az miktarda zeytinyağı ekleyebilirsiniz.