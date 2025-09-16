Evde Kayseri yağlaması yapmak hiç bu kadar kolay olmamıştı!

Malzemeler (4 kişilik)
Hamur için:
3 su bardağı un
1 su bardağı ılık su
1 tatlı kaşığı tuz
1 yemek kaşığı zeytinyağı
İç harç için:
300 g kıyma (isteğe bağlı, benzer şekilde az kullanabilirsiniz)
1 adet soğan (ince doğranmış)
1 tatlı kaşığı biber salçası
1 tatlı kaşığı domates salçası
Tuz, karabiber, pul biber
Üzeri için:
2–3 diş sarımsak
1 kase yoğurt
2 yemek kaşığı tereyağı
1 tatlı kaşığı kırmızı biber
Hamuru hazırlayın:
Unu derin bir kaba alın, tuzu ekleyin. Ilık suyu azar azar ekleyerek yumuşak ama ele yapışmayan bir hamur yoğurun.
Üzerini örtüp 20–30 dakika dinlendirin.
İç harcı hazırlayın:
Soğanı kavurun, kıymayı ekleyin ve rengi dönene kadar pişirin.
Salçaları ve baharatları ekleyip karıştırın, kısık ateşte 5 dakika pişirin.
Yağlamaları açın:
Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparın ve unlu tezgahta ince yuvarlak açın.
Teflon tavada her iki tarafını da hafifçe kızartın.
Katları hazırlayın:
İlk açtığınız hamuru tabağa koyun, üzerine kıymalı harçtan sürün.
Üzerine ikinci kat hamuru koyun ve tekrar harç sürün. İsteğe göre 2–3 kat yapabilirsiniz.
Yoğurt ve sos:
Yoğurdu sarımsak ile çırpın ve yağlamanın üzerine gezdirin.
Tereyağını eritip kırmızı biber ile karıştırın, yağlamanın üzerine dökün.
Servis:
Sıcak olarak servis edin. Yanına acı sos veya turşu çok yakışır.