Evde Kayseri yağlaması yapmak hiç bu kadar kolay olmamıştı!

Bu tarifle tanıştıktan sonra, artık marketten hazır börek almayı unutacaksınız! Kayseri’nin meşhur yağlaması, kat kat lezzeti ve ağızda dağılan dokusuyla evde yapmak sandığınızdan çok daha kolay. Bir kez deneyin, hem aileniz hem misafirleriniz ‘Bu nereden geldi böyle!’ diye soracak!

YAPILIŞI

Malzemeler (4 kişilik)

Hamur için:

  • 3 su bardağı un

  • 1 su bardağı ılık su

  • 1 tatlı kaşığı tuz

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

İç harç için:

  • 300 g kıyma (isteğe bağlı, benzer şekilde az kullanabilirsiniz)

  • 1 adet soğan (ince doğranmış)

  • 1 tatlı kaşığı biber salçası

  • 1 tatlı kaşığı domates salçası

  • Tuz, karabiber, pul biber

Üzeri için:

  • 2–3 diş sarımsak

  • 1 kase yoğurt

  • 2 yemek kaşığı tereyağı

  • 1 tatlı kaşığı kırmızı biber

Yapılışı

  1. Hamuru hazırlayın:

    • Unu derin bir kaba alın, tuzu ekleyin. Ilık suyu azar azar ekleyerek yumuşak ama ele yapışmayan bir hamur yoğurun.

    • Üzerini örtüp 20–30 dakika dinlendirin.

  2. İç harcı hazırlayın:

    • Soğanı kavurun, kıymayı ekleyin ve rengi dönene kadar pişirin.

    • Salçaları ve baharatları ekleyip karıştırın, kısık ateşte 5 dakika pişirin.

  3. Yağlamaları açın:

    • Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparın ve unlu tezgahta ince yuvarlak açın.

    • Teflon tavada her iki tarafını da hafifçe kızartın.

  4. Katları hazırlayın:

    • İlk açtığınız hamuru tabağa koyun, üzerine kıymalı harçtan sürün.

    • Üzerine ikinci kat hamuru koyun ve tekrar harç sürün. İsteğe göre 2–3 kat yapabilirsiniz.

  5. Yoğurt ve sos:

    • Yoğurdu sarımsak ile çırpın ve yağlamanın üzerine gezdirin.

    • Tereyağını eritip kırmızı biber ile karıştırın, yağlamanın üzerine dökün.

  6. Servis:

    • Sıcak olarak servis edin. Yanına acı sos veya turşu çok yakışır.

