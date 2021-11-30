Fırında kavurmalı türlü tarifi: Fırında kavurmalı türlü nasıl yapılır?
Tek başına yendiğinde bile şahane bir lezzet sunan kavurmayı bu sefer sebzelerle birlikte fırına verdik. Lokum gibi kavurmanın damak çatlatan tadı sebzelere pek yakıştı. Tarifimizi denemek isteyenler için detayları aktarıyoruz, buyursunlar: Fırında kavurmalı türlü tarifi...
Giriş Tarihi: 30.11.2021 09:34Güncelleme Tarihi: 30.11.2021 09:38
4 Kişilik
Ev Yapımı
Ev Partisi
Zorluk Derecesi:
Orta
Pişirme:
30 dakika
MALZEMELER
İkişer adet kabak, patlıcan ve havuç
Yarım kg sarı, kırmızı ve sivri biber
8 adet kiraz domates
5 yemek kaşığı ayçiçeği yağı
300-400 gram kavurma
Yarım tatlı kaşığı tuz
AŞÇININ NOTU
Önceden ısıtılmış 200 derece fırında, ara sıra karıştırarak pişirin.
YAPILIŞI
Kabak, patlıcan ve havuçları iyice yıkayıp kabuklarını soymadan halka doğrayın.
Biberleri de irice kesin.
Kiraz domatesleri ortadan ikiye bölün.
Domates dışında kalan sebzeleri geniş bir fırın tepsisine alın.
Üzerine ayçiçeği yağı ve tuz ekleyip harmanlayın.
Önceden ısıtılmış 200 derece fırında, ara sıra karıştırarak pişirin.
Fırından almadan 10 dakika önce domatesleri ve irice ufalanmış kavurmayı ilave edip pişirin.
Dilediğiniz şekilde süsleyip sıcak olarak servis yapın.