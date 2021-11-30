Fırında kavurmalı türlü tarifi: Fırında kavurmalı türlü nasıl yapılır?

Tek başına yendiğinde bile şahane bir lezzet sunan kavurmayı bu sefer sebzelerle birlikte fırına verdik. Lokum gibi kavurmanın damak çatlatan tadı sebzelere pek yakıştı. Tarifimizi denemek isteyenler için detayları aktarıyoruz, buyursunlar: Fırında kavurmalı türlü tarifi...

Giriş Tarihi: 30.11.2021 09:34 Güncelleme Tarihi: 30.11.2021 09:38
  • 4 Kişilik
  • Ev Yapımı
  • Ev Partisi
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Pişirme: 30 dakika

MALZEMELER

  • İkişer adet kabak, patlıcan ve havuç
  • Yarım kg sarı, kırmızı ve sivri biber
  • 8 adet kiraz domates
  • 5 yemek kaşığı ayçiçeği yağı
  • 300-400 gram kavurma
  • Yarım tatlı kaşığı tuz

AŞÇININ NOTU

Önceden ısıtılmış 200 derece fırında, ara sıra karıştırarak pişirin.

YAPILIŞI

  • Kabak, patlıcan ve havuçları iyice yıkayıp kabuklarını soymadan halka doğrayın.
  • Biberleri de irice kesin.
  • Kiraz domatesleri ortadan ikiye bölün.
  • Domates dışında kalan sebzeleri geniş bir fırın tepsisine alın.
  • Üzerine ayçiçeği yağı ve tuz ekleyip harmanlayın.
  • Önceden ısıtılmış 200 derece fırında, ara sıra karıştırarak pişirin.
  • Fırından almadan 10 dakika önce domatesleri ve irice ufalanmış kavurmayı ilave edip pişirin.
  • Dilediğiniz şekilde süsleyip sıcak olarak servis yapın.

BU TARİFLERİ DE DENEMEK İSTER MİSİNİZ?

Kakaolu kek tarifi - Kakaolu ıslak kek nasıl yapılır?

Afyonkarahisar'ın hazinesi

Gastronomik yönüyle Afyonkarahisar

Akşama ne pişirsem?

Vişne yemenin tam zamanı

Pazar kahvaltısını kim sevmez?

SON DAKİKA SON DAKİKA