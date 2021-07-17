Fırında taze patatesli pirzola

Pirzolaya eşlik eden patates ile ortaya çıkan enfes bir tarif... Özellikle misafir sofraları için de vazgeçilmeziniz olacak. İşte fırında taze patatesli pirzola tarifi ve yapılışı.

  • 4 Kişilik
  • Ev Yapımı
  • Yemek Daveti Kutlama
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Pişirme: 45 dakika

MALZEMELER

8 adet pirzola
8-10 adet küçük boy taze patates
İkişer yemek kaşığı tereyağı ve ayçiçeği yağı
3-4 diş sarımsak
1 adet soğan
2 adet köy biberi
1 adet salçalık kırmızı biber
1 yemek kaşığı salça
2 su bardağı sıcak su
3-4 dal kekik, tuz, karabiber

AŞÇININ NOTU

Mutlaka tuz ve karabiberle tatlandırın.

YAPILIŞI

Tereyağı veya ayçiçeği yağını bir tavaya alıp pirzolaları önlü arkalı kızartarak tavadan çıkarın. Taze patatesleri yıkayıp kabuklu olarak aynı tavaya ekleyin. Üzerine sarımsak ve iri doğranmış soğanı ekleyip birlikte soteleyin. Tuz ve karabiberle tatlandırın. Daha sonra geniş bir fırın kabına aktarın. Üzerine pirzola ve kuşbaşı doğranmış biberleri ekleyin. Salçayı sıcak suyla açıp yemeğin üzerine gezdirin. Tuz ve karabiberini ayarlayın. Fırın kabının üzerini alüminyum folyo ile kapatın. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında patatesler yumuşayana kadar pişirin. Folyoyu alıp 5 dakika daha pişirin. Kekikle süsleyerek servis yapın.

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