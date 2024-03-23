Güveç tarifi: İftar sofralarında baş köşede...

Sebze ve etin muhteşem uyumunu bir arada sunan güveç tarifi, hem iftar sofralarında hem de misafirlerinize sunacağınız zengin menüleri hazırlamanızı sağlıyor. İşte o tarif...

Giriş Tarihi: 23.03.2024 09:33 Güncelleme Tarihi: 23.03.2024 09:33

MALZEMELER

  • 500 gram kuşbaşı doğranmış et (dana veya kuzu tercih edilebilir)
  • 2 adet büyük boy patlıcan
  • 2 adet büyük boy domates
  • 1 adet büyük boy soğan
  • 3-4 diş sarımsak
  • 2 adet yeşil biber
  • 2 yemek kaşığı domates salçası
  • 1 çay bardağı sıvı yağ
  • Tuz
  • Karabiber
  • Kırmızı pul biber (isteğe bağlı)
  • Birkaç dal taze kekik veya 1 tatlı kaşığı kuru kekik
  • Birkaç dal taze biberiye veya 1 tatlı kaşığı kuru biberiye
  • Bir su bardağı sıcak su

YAPILIŞI

  • Patlıcanları yıkayın ve uzunlamasına dilimleyin. Dilimleri tuzlu suda 15-20 dakika bekletin. Bu işlem patlıcanların acısının çıkmasını sağlar.
  • Patlıcan dilimlerini sudan çıkartıp iyice durulayın ve kağıt havlu ile kurulayın. Ardından bir tavada ya da ızgarada hafifçe kızartın.
  • Kuşbaşı doğranmış eti tuz ve karabiber ile marine edin.
  • Bir tencere veya güveç kabında sıvı yağı kızdırın. Doğranmış soğanı ekleyip pembeleşene kadar kavurun. Ardından sarımsakları ekleyin ve kokusu çıkana kadar kavurmaya devam edin.
  • Marine ettiğiniz kuşbaşı etleri ekleyin ve suyunu salıp çekene kadar kavurun.
  • Doğranmış domatesleri, yeşil biberleri ve salçayı ekleyin. Birkaç dakika daha kavurun.
  • Kavrulan etli karışımın üzerine kızarttığınız patlıcan dilimlerini yerleştirin.
  • Üzerine sıcak suyu ekleyin. Tuz, karabiber, pul biber ve kekik ekleyip karıştırın.
  • Güveç kabının kapağını kapatın veya alüminyum folyo ile iyice sarın.
  • Önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık olarak 1-1.5 saat pişirin. Pişirme süresi etin ve sebzelerin taze olmasına bağlı olarak değişebilir.
  • Patlıcanlı güveç servise hazır. Sıcak olarak servis edebilirsiniz.

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