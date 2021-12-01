Güveçte Sulu Köfte Tarifi: Güveçte Sulu Köfte Nasıl Yapılır?
Güveçte pişen yemekleri kim sevmez ki? Ağır ağır pişer ve her şey daha lezzetli olur. İşte, güveçte sulu köfte tarifi de tam olarak öyle bir yemek. Güveçte sulu köfte yapılışı şaşırtıcı olsa da çok kolay bir yemektir. Aniden misafiriniz mi gelecek? Hem göze hem damağa hitap edecek bir lezzet denemiş olacaksınız bu tarifle. Şimdi, güveçte sulu köfte malzemelerine ve köfte tarifinin detaylarına geçelim.
Giriş Tarihi: 01.12.2021 15:07Güncelleme Tarihi: 01.12.2021 15:08
4 Kişilik
Ev Yapımı
Akşam Yemeği
Zorluk Derecesi:
Kolay
Pişirme:
45 dakika
MALZEMELER
Köftesi için;
400 gram yarım yağlı köftelik kıyma
1 adet yumurta
1 adet kuru soğan
Çeyrek çay bardağı galeta unu
Tuz
Karabiber
Kimyon
Kırmızı pul biber
Yemek için;
3 adet domates
1 yemek kaşığı tereyağı
Yarım çay bardağı sıvıyağ
2 tatlı kaşığı salça
3 diş sarımsak
Tuz, karabiber
1,5 bardak sıcak su
AŞÇININ NOTU
Güveçte sulu köftelerinizi fırına atarken üzerine rendelenmiş kaşar peynir ekleyebilirsiniz.
YAPILIŞI
Köfte yapımı ile başlayın. Köftenizin malzemelerini yoğurma kabına alın ve iyice yoğurun. Her şeyin özellikle birbirine karışmasın dikkat edin.
Köftenizin hamurunu iyice yoğurduktan sonra ceviz büyüklüğünde parçalar haline getirin ve hepsini ceviz büyüklüğünde parçalar haline getirdikten sonra buzdolabında 20 dakika dinlendirin.
Dinlenmiş köftelerinizi kızgın yağda arkalı önlü iyice kızartın. Burada dikkat etmeniz gereken nokta ne çok kızartmak ne az kızartmak.
Kızarttığınız köftelerinizi güvece alın.
Yemeğinizin sosunu hazırlayın. Bir tencereye domateslerinizi çok küçük doğrayın, tereyağı ve sıvı yağı da ekleyip 10 dakika karıştırarak pişirin.
Pişen domateslerinizin üzerine sıcak su, salça, ince doğranmış sarımsağı ve baharatları da ekleyip pişirin.
Ara ara karıştırarak kontrollü olarak domatesleriniz iyice yumuşayana kadar pişirin.
Domates sosunuz da piştikten sonra güvece yani köftelerin üzerine ekleyin.
Derece önceden ısıtılmış fırında yaklaşık 15-20 dakika pişirin.
Pişen domates soslu sulu köftelerinizi isterseniz fırından alıp kaşar peyniri rendeleyip kaşar peynirleriniz eriyene kadar tekrar fırına verebilirsiniz.