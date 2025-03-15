Hasanpaşa köfte tarifi: Lezzetiyle damak çatlatacak...

"Bir kez bu köfteyi yaptıktan sonra, bir daha dışarıda yediğiniz hiç bir köfte size aynı tadı vermeyecek! Hem pratik hem de son derece lezzetli, içine sürpriz püre dolgusu ve kaşar peynirinin eriyip fırında buluştuğu bu Hasanpaşa Köfte tarifi, sofralarınızda bir çılgınlık yaratacak. Sizin için özel olarak hazırladığımız bu tarife göz atmadan geçmeyin, çünkü her lokmada 'Bu ne kadar güzel!' diyeceksiniz!"
Giriş Tarihi: 15.03.2025 10:37Güncelleme Tarihi: 15.03.2025 10:37
YAPILIŞI
MALZEMELER
Köfte için:
500 g dana kıyma
1 adet kuru soğan (rendelenmiş)
1 diş sarımsak (rendelenmiş)
1 çay bardağı galeta unu veya ekmek içi
1 adet yumurta
1 çay kaşığı tuz
1 çay kaşığı karabiber
1 çay kaşığı kimyon
1 çay kaşığı pul biber
1 çay kaşığı kekik
Püre için:
3 adet büyük boy patates
1 yemek kaşığı tereyağı
1 çay bardağı süt
1 çay kaşığı tuz
1 çay kaşığı karabiber
1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri
Sosu için:
1 yemek kaşığı domates salçası
1 su bardağı sıcak su
1 yemek kaşığı sıvı yağ
1 çay kaşığı tuz
YAPILIŞI
Bir kaba kıyma, rendelenmiş soğan, sarımsak, galeta unu, yumurta ve baharatları ekleyin. Güzelce yoğurun.
Karışımdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp yuvarlayın ve ortalarını çukurlaştırarak kase şekli verin.
Köfteleri yağlı kağıt serili bir fırın tepsisine dizin ve 180°C'de 15 dakika ön pişirme yapın.
Haşlanmış patatesleri ezip içine tereyağı, süt, tuz ve karabiberi ekleyin. İyice karıştırın.
Ön pişmiş köftelerin içine birer kaşık püre koyun ve üzerlerine rendelenmiş kaşar serpin.
Salçayı sıvı yağda kavurun, sıcak su ve tuzu ekleyip karıştırın. Sosu köftelerin üzerine değil, fırın tepsisinin tabanına dökün.
180°C'de önceden ısıtılmış fırında 15-20 dakika kaşar eriyip kızarana kadar pişirin.