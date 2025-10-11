Hatay usulü şişperek tarifi: Mantıdan bile lezzetli yöresel yemek!

🌿 Malzemeler

1 adet yumurta (istersen çıkartabiliriz, yumurtasız da olur)

150 g kıyma (isteğe göre dana veya kuzu karışık)

Hamuru hazırlayın:

Unu geniş bir kaba alın, ortasını açın, tuz ve yumurtayı ekleyin. Azar azar su vererek sertçe bir hamur yoğurun. Üzerini örtüp 15–20 dakika dinlendirin.

İç harcı hazırlayın:

Kıyma, rendelenmiş soğan, tuz ve baharatları karıştırın. Küçük misket büyüklüğünde parçalar koparıp elinizle yuvarlayın.

Hamuru açın:

Dinlenen hamuru ikiye bölün, her parçayı unlanmış tezgahta ince bir yufka gibi açın.

Küçük kareler (yaklaşık 2,5 cm) kesin.

Şişperekleri oluşturun:

Her kareye bir küçük köfte koyun, mantı gibi kapatın. (Hatay'da genellikle üçgen ya da bohça şekli yapılır.)

Haşlayın:

Tuzlu kaynar suda 10 dakika kadar haşlayın. Hamur yumuşayıp içi piştiğinde kevgirle çıkarın.

Yoğurtlu sos:

Ezilmiş sarımsakla yoğurdu karıştırın. Şişperekleri servis tabağına alın, üzerine bu yoğurdu dökün.