Hatay usulü şişperek tarifi: Mantıdan bile lezzetli yöresel yemek!

🌿 Malzemeler
2 su bardağı un
1 adet yumurta (istersen çıkartabiliriz, yumurtasız da olur)
Yarım su bardağı su (gerektikçe eklenecek)
1 çay kaşığı tuz
150 g kıyma (isteğe göre dana veya kuzu karışık)
1 küçük soğan (rendelenmiş)
Tuz, karabiber, pul biber
6 su bardağı su
1 tatlı kaşığı tuz
1 kase süzme yoğurt veya normal yoğurt
2 diş sarımsak (ezilmiş)
2 yemek kaşığı tereyağı
1 tatlı kaşığı kuru nane
İsteğe göre pul biber
Hamuru hazırlayın:
Unu geniş bir kaba alın, ortasını açın, tuz ve yumurtayı ekleyin. Azar azar su vererek sertçe bir hamur yoğurun. Üzerini örtüp 15–20 dakika dinlendirin.
İç harcı hazırlayın:
Kıyma, rendelenmiş soğan, tuz ve baharatları karıştırın. Küçük misket büyüklüğünde parçalar koparıp elinizle yuvarlayın.
Hamuru açın:
Dinlenen hamuru ikiye bölün, her parçayı unlanmış tezgahta ince bir yufka gibi açın.
Küçük kareler (yaklaşık 2,5 cm) kesin.
Şişperekleri oluşturun:
Her kareye bir küçük köfte koyun, mantı gibi kapatın. (Hatay'da genellikle üçgen ya da bohça şekli yapılır.)
Haşlayın:
Tuzlu kaynar suda 10 dakika kadar haşlayın. Hamur yumuşayıp içi piştiğinde kevgirle çıkarın.
Yoğurtlu sos:
Ezilmiş sarımsakla yoğurdu karıştırın. Şişperekleri servis tabağına alın, üzerine bu yoğurdu dökün.
Tereyağlı naneli sos:
Küçük bir tavada tereyağını eritin, nane (ve istersen pul biber) ekleyin. Yoğurdun üzerine gezdirin.
Yanına sumaklı soğan salatası veya zeytinyağlı biber dolması çok yakışır.
Bazı yörelerde üzerine et suyu gezdirilerek de servis edilir, daha aromatik olur.