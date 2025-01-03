Hem göze hem de damağa hitap ediyor: İzmir köfte



MALZEMELER



500 gram kıyma (tercihen dana ve kuzu karışık)

1 adet soğan (rendelenmiş)

1 dilim bayat ekmek içi (veya 2 yemek kaşığı galeta unu)

1 adet yumurta

1 tatlı kaşığı tuz

Yarım tatlı kaşığı karabiber

1 tatlı kaşığı kimyon

1 tatlı kaşığı pul biber (isteğe bağlı)

Yarım çay bardağı su



Sos İçin:



2 yemek kaşığı zeytinyağı

2 adet domates (rendelenmiş veya doğranmış)

1 yemek kaşığı salça

1 tatlı kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 su bardağı sıcak su



Sebzeler İçin:



3 adet patates (ince dilimlenmiş)

2 adet yeşil biber (isteğe bağlı)



Yapılışı:

Kıymayı bir kaba alın. Üzerine rendelenmiş soğan, ekmek içi (veya galeta unu), yumurta, tuz, karabiber, kimyon ve pul biber ekleyin.

Karışım yoğurun. Kıvam alması için azar azar su ekleyebilirsiniz.



Yoğrulmuş köfte harcına, ceviz büyüklüğünde parçalar halinde şekil vererek yuvarlayın ve ardından yassılaştırın (köfte şeklinde).

Patatesler soyup ince dilimler halinde doğrayın. Derin yağda patatesleri kızartın veya yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine yerleştirilip fırınlanabilir.

Yeşil biberleri dilimleyin.



Sosu hazırlamak için bir tavada zeytinyağını ısıtın. Ardından doğranmış domatesler ve salçayı ekleyin.

Karışıma tuz, karabiber, sıcak su ekleyip karıştırın. Sos koyulaşana kadar pişirmeye devam edin.



Fırın tepsisine önce patates dilimlerini yerleştirin, üzerine köfteleri dizin ve aralarına biber dilimlerini yerleştirin.

Hazırladığınız domatesli sosu köftelerin ve patateslerin üzerine dökün. Önceden ısıtılmış 180°C fırında 25-30 dakika kadar pişirin.