Hem göze hem de damağa hitap ediyor: İzmir köfte

Lezzetli köfteleri ve nefis domatesli sosuyla sofralarınız İzmir köfte ile şenlenecek. Hem kolay hem de çok lezzetli bir tarif arayanlar için İzmir köfte oldukça ideal bir seçim.

Giriş Tarihi: 03.01.2025 10:51 Güncelleme Tarihi: 03.01.2025 10:51

YAPILIŞI


MALZEMELER
500 gram kıyma (tercihen dana ve kuzu karışık)
1 adet soğan (rendelenmiş)
1 dilim bayat ekmek içi (veya 2 yemek kaşığı galeta unu)
1 adet yumurta
1 tatlı kaşığı tuz
Yarım tatlı kaşığı karabiber
1 tatlı kaşığı kimyon
1 tatlı kaşığı pul biber (isteğe bağlı)
Yarım çay bardağı su
Sos İçin:
2 yemek kaşığı zeytinyağı
2 adet domates (rendelenmiş veya doğranmış)
1 yemek kaşığı salça
1 tatlı kaşığı tuz
1 çay kaşığı karabiber
1 su bardağı sıcak su
Sebzeler İçin:
3 adet patates (ince dilimlenmiş)
2 adet yeşil biber (isteğe bağlı)
Yapılışı:
Kıymayı bir kaba alın. Üzerine rendelenmiş soğan, ekmek içi (veya galeta unu), yumurta, tuz, karabiber, kimyon ve pul biber ekleyin.
Karışım yoğurun. Kıvam alması için azar azar su ekleyebilirsiniz.
Yoğrulmuş köfte harcına, ceviz büyüklüğünde parçalar halinde şekil vererek yuvarlayın ve ardından yassılaştırın (köfte şeklinde).
Patatesler soyup ince dilimler halinde doğrayın. Derin yağda patatesleri kızartın veya yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine yerleştirilip fırınlanabilir.
Yeşil biberleri dilimleyin.
Sosu hazırlamak için bir tavada zeytinyağını ısıtın. Ardından doğranmış domatesler ve salçayı ekleyin.
Karışıma tuz, karabiber, sıcak su ekleyip karıştırın. Sos koyulaşana kadar pişirmeye devam edin.
Fırın tepsisine önce patates dilimlerini yerleştirin, üzerine köfteleri dizin ve aralarına biber dilimlerini yerleştirin.
Hazırladığınız domatesli sosu köftelerin ve patateslerin üzerine dökün. Önceden ısıtılmış 180°C fırında 25-30 dakika kadar pişirin.

BU TARİFLERİ DE DENEMEK İSTER MİSİNİZ?

Kıymalı Pide Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle Kıymalı Pide Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Simit Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle Çıtır Çıtır Susamlı Gevrek Simit Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Lokma Tatlısı Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle Nefis Lezzetiyle Lokma Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Mantarlı Tavuk Sote Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle En Güzel Tavuk Sote Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Browni Kek Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle Lezzetli Browni Islak Kek Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Pandispanya Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle Yumuşacık Pandispanya Kek Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

SON DAKİKA SON DAKİKA