Hiçbir yerde bulunamayan lezzet: Anne köftesi tarifi!

İnce bulguru bir kaba alın ve üzerine sıcak su ekleyerek şişmesini sağlayın. Yaklaşık 15-20 dakika kadar dinlendirin ve suyunu iyice süzün.

Geniş bir karıştırma kabına kıymayı, rendelenmiş soğanı, yumurtayı, galeta ununu veya ufalanmış ekmek içini, sıvı yağı, tuzu, karabiberi, pul biberi ve isteğe bağlı olarak kimyonu ekleyin.

İyice süzülmüş bulguru da karışıma ilave edin ve malzemeleri yoğurarak homojen bir kıvam elde edene kadar karıştırın.

Karışımı bir süre dinlendirin. Bu, köftelerin daha lezzetli olmasını sağlayacaktır.

Dinlenmiş karışımdan ceviz büyüklüğünde parçalar alarak avuç içi yardımıyla yuvarlayarak köfteleri şekillendirin.

Tavada veya ızgarada orta ateşte köftelerin her iki tarafını da güzelce pişirin. İsteğe bağlı olarak köfteleri yağsız bir tavada da pişirebilirsiniz.

Pişen köfteleri servis tabağına alın ve üzerlerine ince kıyılmış maydanoz serperek sıcak servis yapın.