Hünkar beğendi tarifi: Damat çatlatan lezzet

Saray mutfağından günümüze kadar gelen bu lezzet, ana yemeklerde hem tadı hem de sunumuyla adeta başrolde yerini alıyor. Doğru aşamaları izleyerek ana yemek listelerinde vazgeçilmez tarifiniz haline gelebilir. İşte o tarif...

Giriş Tarihi: 15.10.2023 09:36 Güncelleme Tarihi: 15.10.2023 09:36
  • 4 Kişilik
  • Ev Yapımı
  • Akşam Yemeği
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Porsiyon : 500 kcal

MALZEMELER

Kuzu Etli Harcı:

  • 500 gram kuşbaşı kuzu eti
  • 1 büyük soğan (rendelenmiş)
  • 2 yemek kaşığı tereyağı
  • Yarım çay bardağı sıvı yağ
  • Yarım çay bardağı su
  • Tuz, karabiber

Patlıcanlı Beğendi Püresi:

  • 2 adet orta boy patlıcan
  • 2 su bardağı süt
  • 2 su bardağı su
  • 1 su bardağı un
  • 100 gram tereyağı
  • 1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri
  • Tuz

Üzeri İçin:

  • Tereyağı
  • Pul biber

YAPILIŞI

  1. Kuzu etini tencereye alın. Üzerine rendelenmiş soğanı, tereyağını, sıvı yağı, suyu, tuzu ve karabiberi ekleyin. Etler suyunu salıp çekene kadar pişirin.
  2. Beğendi püresini pişirirken, patlıcanları alacalı soyun ve küp şeklinde doğrayın.
  3. Bir tavada sıvı yağda patlıcanları kısık ateşte iyice yumuşayana kadar pişirin.
  4. Ayrı bir tencerede süt ve suyu karıştırarak kaynamaya bırakın.
  5. Unu kısık ateşte kavurun, ardından kaynayan süt ve su karışımını yavaşça ekleyerek topaklanmamasını sağlayın.
  6. Koyu bir kıvam aldığında tereyağını, rendelenmiş kaşar peynirini ve tuzu ekleyin. Ardından patlıcanları da ekleyip karıştırın.
  7. Kuzu etli harcınızı ocaktan alın. Beğendi püresini tabağa yayın ve kuzu etini üzerine yayın.
  8. Tereyağını eritin ve pul biber ekleyin. Bu karışımı beğendinin üzerine dökün.
  9. Hünkar beğendi tarifiniz hazır! Sıcak servis yapabilirsiniz.

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