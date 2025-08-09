İrlanda usulü lahana sarması tarifi: Yiyenler tarifini soracak...

Yumuşacık lahana yapraklarının, kıyma, pirinç veya patates püresiyle harmanlanmış iç harçla buluştuğu; domates sosu içinde ağır ağır pişen doyurucu bir ana yemek. Klasik lahana sarmasına farklı bir dokunuş isteyenler için ideal.

Giriş Tarihi: 09.08.2025 11:54 Güncelleme Tarihi: 09.08.2025 11:54

YAPILIŞI

Malzemeler:

  • 1 adet büyük boy beyaz lahana
  • 500 gr dana kıyma (isterseniz yarı yarıya dana-kuzu kullanabilirsiniz)
  • İç harç için tercihinize göre:
  • • ½ su bardağı haşlanmış pirinç (klasik versiyon)
  • • ½ su bardağı patates püresi (daha yumuşak ve İrlanda usulü dokunuş için)
  • 1 küçük boy kuru soğan (ince doğranmış)
  • 2 diş sarımsak (ezilmiş)
  • ¼ demet maydanoz (ince kıyılmış)
  • Tuz, karabiber
  • 1 adet konserve doğranmış domates (400 gr)
  • 1 küçük kutu domates püresi (200 gr)
  • 1 su bardağı et veya sebze suyu
  • 2 yemek kaşığı Worcestershire sosu (Bunun yerine 1 yemek kaşığı nar ekşisi + 1 tatlı kaşığı soya sosu karışımı kullanılabilir)
  • 2 yemek kaşığı esmer şeker (beyaz şeker de kullanılabilir)

YAPILIŞI:

  • Geniş bir tencerede tuzlu suyu kaynatın. Lahananın dıştaki yıpranmış yapraklarını çıkarın. Kalan yaprakları dikkatlice ayırın. Kaynayan suda yaprakları 2–3 dakika haşlayarak yumuşatın. Süzüp bir kenara alın.
  • Derin bir kapta kıyma, soğan, sarımsak, maydanoz, tuz ve karabiberi karıştırın. Tercihinize göre haşlanmış pirinci veya patates püresini ekleyin ve homojen bir karışım elde edin.
  • Her lahana yaprağının ortasına iç harçtan koyun. Kenarlarını içe kıvırarak sıkıca sarın. Tüm yapraklar ve harç bitene kadar devam edin.
  • Geniş bir tencerede doğranmış domates, domates püresi, et/sebze suyu, Worcestershire sosu (veya yerine önerilen karışım) ve şekeri karıştırın. Orta ateşte kaynamaya bırakın.
  • Lahana sarmalarını tencereye, ek yerleri alta gelecek şekilde yerleştirin. Üzerini kapatın, kısık ateşte yaklaşık 1 saat pişirin.
  • Sıcak olarak, üzerine domates sosundan gezdirerek servis yapın. Yanına taze ekmek veya patates püresi iyi gider.

BU TARİFLERİ DE DENEMEK İSTER MİSİNİZ?

Kıymalı Pide Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle Kıymalı Pide Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Simit Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle Çıtır Çıtır Susamlı Gevrek Simit Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Lokma Tatlısı Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle Nefis Lezzetiyle Lokma Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Mantarlı Tavuk Sote Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle En Güzel Tavuk Sote Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Browni Kek Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle Lezzetli Browni Islak Kek Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Pandispanya Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle Yumuşacık Pandispanya Kek Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?