İrlanda usulü lahana sarması tarifi: Yiyenler tarifini soracak...
Yumuşacık lahana yapraklarının, kıyma, pirinç veya patates püresiyle harmanlanmış iç harçla buluştuğu; domates sosu içinde ağır ağır pişen doyurucu bir ana yemek. Klasik lahana sarmasına farklı bir dokunuş isteyenler için ideal.
YAPILIŞI
Malzemeler:
1 adet büyük boy beyaz lahana
500 gr dana kıyma (isterseniz yarı yarıya dana-kuzu kullanabilirsiniz)
İç harç için tercihinize göre:
• ½ su bardağı haşlanmış pirinç (klasik versiyon)
• ½ su bardağı patates püresi (daha yumuşak ve İrlanda usulü dokunuş için)
1 küçük boy kuru soğan (ince doğranmış)
2 diş sarımsak (ezilmiş)
¼ demet maydanoz (ince kıyılmış)
Tuz, karabiber
1 adet konserve doğranmış domates (400 gr)
1 küçük kutu domates püresi (200 gr)
1 su bardağı et veya sebze suyu
2 yemek kaşığı Worcestershire sosu (Bunun yerine 1 yemek kaşığı nar ekşisi + 1 tatlı kaşığı soya sosu karışımı kullanılabilir)
2 yemek kaşığı esmer şeker (beyaz şeker de kullanılabilir)
YAPILIŞI:
Geniş bir tencerede tuzlu suyu kaynatın. Lahananın dıştaki yıpranmış yapraklarını çıkarın. Kalan yaprakları dikkatlice ayırın. Kaynayan suda yaprakları 2–3 dakika haşlayarak yumuşatın. Süzüp bir kenara alın.
Derin bir kapta kıyma, soğan, sarımsak, maydanoz, tuz ve karabiberi karıştırın. Tercihinize göre haşlanmış pirinci veya patates püresini ekleyin ve homojen bir karışım elde edin.
Her lahana yaprağının ortasına iç harçtan koyun. Kenarlarını içe kıvırarak sıkıca sarın. Tüm yapraklar ve harç bitene kadar devam edin.
Geniş bir tencerede doğranmış domates, domates püresi, et/sebze suyu, Worcestershire sosu (veya yerine önerilen karışım) ve şekeri karıştırın. Orta ateşte kaynamaya bırakın.
Lahana sarmalarını tencereye, ek yerleri alta gelecek şekilde yerleştirin. Üzerini kapatın, kısık ateşte yaklaşık 1 saat pişirin.
Sıcak olarak, üzerine domates sosundan gezdirerek servis yapın. Yanına taze ekmek veya patates püresi iyi gider.