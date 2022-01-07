İstiridye mantarı kebabı tarifi

Tırnak pidelerini küp küp kesip yağlı kağıt serili fırın tepsisine yerleştirin. Fırında kıtır kıtır olana kadar kızartın.

Sosu için tereyağını eritip salçayı ve toz biberi kavurun. Tavayı ocağın üzerine alın. Tava iyice ısınınca zeytinyağıyla birlikte istiridye mantarlarını bütün olarak yerleştirin.

Orta ateşte, 4 dakika kadar iyice rengi karamele dönene kadar kızartın. Diğer tarafını çevirip aynı şekilde kızartmaya devam edin.

Pideleri servis tabağına yayın, üzerine istiridye mantarlarını, mantarların üzerine de ince kıyılmış dereotu ile tatlandırdığınız süzme yoğurdu koyun. En son tereyağlı sosu dökün.

İstiridye mantarını, atıştırmalık olarak sunulan patates köftesi ile birlikte servis edebilirsiniz. Şimdiden afiyet olsun.