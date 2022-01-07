İstiridye mantarı kebabı tarifi

Farklı bir lezzet arayanlar için istiridye mantarı tarifini sunuyoruz. Hem sevdiklerinize hem de kendiniz için hazırlayabileceğiniz bu lezzet vazgeçilmeziniz olacak. Peki nefis istiridye mantarıyla hazırlanan iskender tadında kebap nasıl hazırlanır? İşte malzemeler ve yapılışı...

Giriş Tarihi: 07.01.2022 09:24 Güncelleme Tarihi: 07.01.2022 09:24
  • Ev Yapımı
  • Diğer
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Pişirme: 15 dakika Hazırlama 5 dakika
  • Porsiyon : 65 kcal

MALZEMELER

300-400 g istiridye mantarı

3 yemek kaşığı zeytinyağı

1 kase süzme yoğurt

3-4 dal dereotu (Kıyılmış)

2 yemek kaşığı tereyağı

1 tatlı kaşığı domates salçası

1 çay kaşığı kırmızı toz biber

2 küçük tırnak pidesi

AŞÇININ NOTU

<p>Mantarları küçük bir bıçak yardımıyla temizleyin ve kabuklarını ince ince soyun.</p>

YAPILIŞI

Tırnak pidelerini küp küp kesip yağlı kağıt serili fırın tepsisine yerleştirin. Fırında kıtır kıtır olana kadar kızartın.

Sosu için tereyağını eritip salçayı ve toz biberi kavurun. Tavayı ocağın üzerine alın. Tava iyice ısınınca zeytinyağıyla birlikte istiridye mantarlarını bütün olarak yerleştirin.

Orta ateşte, 4 dakika kadar iyice rengi karamele dönene kadar kızartın. Diğer tarafını çevirip aynı şekilde kızartmaya devam edin.

Pideleri servis tabağına yayın, üzerine istiridye mantarlarını, mantarların üzerine de ince kıyılmış dereotu ile tatlandırdığınız süzme yoğurdu koyun. En son tereyağlı sosu dökün.

İstiridye mantarını, atıştırmalık olarak sunulan patates köftesi ile birlikte servis edebilirsiniz. Şimdiden afiyet olsun.

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