İzmir köfte tarifi: Lezzetli dolu bir menünün vazgeçilmezi
Türk mutfağının en sevilen lezzetlerinden biri olan İzmir köfte, hem doyurucu hem de lezzetli bir menü oluşturmayı sağlıyor. Birkaç püf noktasını uygulayarak damak çatlatan o İzmir köfteyi hazırlayabilirsiniz. İşte o tarif...
Giriş Tarihi: 20.02.2024 09:02Güncelleme Tarihi: 20.02.2024 09:02
MALZEMELER
Malzemeler:
500 gram kıyma (tercihen yağlı kıyma)
1 büyük boy soğan (rendelenmiş veya ince doğranmış)
1 yumurta
1 dilim bayat ekmek içi (rendelenmiş veya ufalanmış)
Yarım su bardağı galeta unu veya ekmek kırıntısı (ihtiyaca göre)
2 diş sarımsak (rendelenmiş veya ezilmiş)
Yarım demet maydanoz (ince doğranmış)
Tuz
Karabiber
Kimyon (isteğe bağlı)
Pul biber (isteğe bağlı)
Zeytinyağı veya sıvı yağ (kızartmak için)
Ek olarak:
3-4 adet orta boy patates
2 adet domates
Zeytinyağı
Tuz
Kekik veya pul biber (isteğe bağlı)
YAPILIŞI
Öncelikle köfte harcını hazırlayın. Bunun için bir karıştırma kabında kıyma, rendelenmiş soğan, yumurta, bayat ekmek içi, sarımsak ve doğranmış maydanozu birleştirin. Tuz, karabiber ve isteğe bağlı olarak kimyon ve pul biber ekleyin. Malzemeleri iyice karıştırın. Karışımı yoğurarak kıvam alana kadar galeta unu veya ekmek kırıntısı ekleyebilirsiniz.
Köfte harcından ceviz büyüklüğünde parçalar alın ve oval şekil vererek köfte şeklini verin.
Bir tavada yağı kızdırın ve köfteleri altın sarısı renkte olana kadar kızartın. Köfteleri arada bir çevirerek her tarafının eşit şekilde pişmesini sağlayın. Kızartma işlemi tamamlandıktan sonra fazla yağını emmeleri için kağıt havlu serilmiş bir tabağa alın.
Patatesleri soyun ve yıkayın, ardından iri dilimler halinde kesin. Domatesleri de aynı şekilde dilimleyin.
Fırın tepsisine patates dilimlerini yerleştirin. Üzerlerine zeytinyağı gezdirip tuz serpin. Ardından domates dilimlerini ekleyin.
Kızartılmış köfteleri patates ve domateslerin üstüne yerleştirin. Üzerlerine biraz daha zeytinyağı gezdirip isteğe bağlı olarak kekik veya pul biber serpin.
Önceden ısıtılmış 200 derece fırında yaklaşık 30-35 dakika pişirin. Patateslerin ve köftelerin güzelce kızardığından emin olun.
Fırında pişirdiğiniz İzmir köftesi, patates ve domatesleri sıcak olarak servis edin.