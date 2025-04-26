Kaşarlı köfte tarifi: Sofranızda lezzet ve şıklık bir arada...
Akşam sofranıza şıklık ve lezzet katacak bir tarif arıyorsanız, doğru yerdesiniz! Dışarıda yediğiniz o nefis kaşarlı köfteleri evde, üstelik minik güveç kaplarında, fırında pişirerek hazırlamaya ne dersiniz? Yumuşacık köfteler, içinden taşan kaşar peyniri ve mis gibi domates sosuyla bu tarif hem göze hem damağa hitap ediyor. İlk lokmada mest olacağınız bu kaşarlı köfte güveçleri denemeden geçmeyin!
Giriş Tarihi: 26.04.2025 10:12Güncelleme Tarihi: 26.04.2025 10:12
YAPILIŞI
MALZEMELER:
500 gram kıyma
1 küçük soğan (rendelenmiş ve suyu sıkılmış)
2 diş sarımsak (ezilmiş)
1 çay bardağı galeta unu veya bayat ekmek içi
1 adet yumurta
1 tatlı kaşığı tuz
1 çay kaşığı karabiber
1 çay kaşığı kimyon
1 çay kaşığı kırmızı toz biber
Bir tutam kekik (isteğe bağlı)
İnce kıyılmış maydanoz (isteğe bağlı)
8–10 adet küp doğranmış kaşar peyniri
Sosu İçin:
1 yemek kaşığı domates salçası
1 su bardağı sıcak su
1 yemek kaşığı zeytinyağı
1 çay kaşığı tuz
1 çay kaşığı şeker
Bir tutam kekik veya fesleğen (isteğe bağlı)
Üzeri İçin:
Rendelenmiş kaşar peyniri
YAPILIŞI:
Geniş bir kaba kıyma, rendelenmiş soğan, sarımsak, galeta unu, yumurta ve baharatları koyup güzelce yoğurun.
Harçtan ceviz büyüklüğünde parçalar alıp elinizle açın. Ortasına bir küp kaşar peyniri koyun ve kapatıp yuvarlayın.
Minik güveç kaplarının içine köfteleri yerleştirin. (Her bir güveç kabına 2-3 adet köfte koyabilirsiniz.)
Küçük bir kasede salçayı sıcak suyla açın. Zeytinyağı, tuz, şeker ve isteğe bağlı baharatları ekleyip karıştırın.
Köftelerin üzerine bu sostan gezdirin. (Sos köftelerin yarısına kadar gelsin, tamamen kaplamasına gerek yok.)
Önceden ısıtılmış 190°C fırında, yaklaşık 20-25 dakika pişirin.
Süre sonunda her güveç köftesinin üzerine bolca rendelenmiş kaşar serpin.
Kaşarlar eriyip hafif kızarana kadar (yaklaşık 5-7 dakika daha) fırında tutun.