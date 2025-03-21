Kıbrıs köftesi tarifi: İftarda aradığınız lezzet...

Malzemeler:

500 gr kıyma (tercihen kuzu ya da dana)

1 adet soğan (rendelenmiş)

2 dilim bayat ekmek (ufalanmış)

1/2 çay bardağı süt

1 çay bardağı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 tatlı kaşığı kimyon

1/2 çay kaşığı pul biber (isteğe bağlı)

1/2 çay bardağı ince doğranmış maydanoz

1 adet yumurta

1 çay bardağı dövülmüş ceviz içi (isteğe bağlı)

Yapılışı:

Bayat ekmekleri sütle ıslatıp, iyice sıkın. Kıyma, soğan, ekmek içi, zeytinyağı, tuz, karabiber, kimyon, pul biber, maydanoz ve ceviz içini bir kaba koyun. Üzerine yumurtayı ekleyin ve tüm malzemeyi iyice yoğurun. Karışımdan ceviz büyüklüğünde parçalar alıp, avuç içinde yuvarlayarak şekil verin. Kızgın yağda, her iki tarafı altın rengini alana kadar kızartın. Kızaran köfteleri kağıt havlu üzerine alıp fazla yağını süzdürün.

Yanında yoğurt ya da salata ile servis edebilirsiniz. Afiyet olsun!