Kitel tarifi: İçli köftenin en lezzetli hali...

Özellikle Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin en sevilen lezzetlerinden biri olan kitel, aslında içli köftenin Siirt ve çevresinde bilinen farklı bir formu. İncecik bulgurun içindeki lezzetli dolgusuyla en sevilen tatlardan birine dönüşen kitel, gastronomik olarak öne çıkan bir lezzet. İşte o tarif...
Giriş Tarihi: 18.05.2024 09:53Güncelleme Tarihi: 18.05.2024 09:53
MALZEMELER
Yarım kg ince bulgur (kitel bulguru da kullanılabilir)
1 çay bardağı irmik
Tuz
Ilık su
İçine;
2 adet soğan
300 gram orta yağlı kıyma
Birkaç dal maydanoz
3 çorba kaşığı sıvı yağ ya da margarin
1 tatlı kaşığı reyhan
Tuz
Karabiber
Pul biber
YAPILIŞI
Bulgur, su ve tuzu derin bir kaba koyun. Bulgur tüm sertliğini kaybedip yumuşayana kadar irmik ve su ile iyice yoğurun.
Yaklaşık on ila yirmi dakika yoğurun.İç malzeme için soğanı ince kıyın ve yağla kavurun.
Kıymayı ekledikten sonra suyunu çekene kadar kısık ateşte pişirin.
Baharatları ve tuzu ekledikten sonra karıştırmaya devam edin.
Bulgurlu harçtan limon büyüklüğünde parçalar koparın ve baş parmağınızla açıp inceltin.
Kıymalı iç harçtan bir çorba kaşığı ekledikten sonra kapatın.
Yuvarlak veya üçgen şekil vererek yassılaştırın. İç malzeme tamamlandıktan sonra işleme devam edin.
Sıcak suyun üzerine iki tane limon tuzu ve tuz ekleyin ve kaynamaya bırakın. Yaptığınız hamurları dört veya beş tane haşlayın. Su üstüne çıkıyorsa pişmiş olduğunu gösterir.
Üzerine tereyağı eriterek, pul biber ve maydanozla birlikte servis edebilirsiniz.