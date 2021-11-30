Kıymalı bulgurlu kırmızı biber dolması tarifi

Klasik biber dolmasından sıkılanlar için alternatif bir tarif hazırladık: Kıymalı bulgurlu kırmızı biber dolması. Pirinç yerine bulgur kullanarak çok daha sağlıklı hale getirdiğimiz kırmızı biber dolmasına kıyma da katınca lezzeti tavan yaptı. Favori ana yemeklerinizden biri olacak tarifimizin detaylarına geçiyoruz, buyursunlar.

Giriş Tarihi: 30.11.2021 16:50 Güncelleme Tarihi: 30.11.2021 16:50
  • 4 Kişilik
  • Ev Yapımı
  • Akşam Yemeği
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Pişirme: 25 dakika

MALZEMELER

  • 1 kg orta boy kırmızı biber
  • 300 gram kıymA
  • 1 su bardağı bulgur
  • 1 Türk kahvesi fincanı pirinç
  • 1 adet büyük boy soğan
  • Yarım demet kıyılmış dereotu
  • 1 çorba kaşığı salça
  • 8-10 adet kurutulmuş domates
  • 2 su bardağı sıcak su
  • 2 çorba kaşığı tereyağı
  • Tuz, karabiber

YAPILIŞI

  • Kırmızı biberlerin üst kısımlarını kapak şeklinde çıkarıp içlerini temizleyin.
  • Bulgur ve pirinci yıkayıp süzün.
  • Kıymayı geniş bir kaba alıp üzerine bulgur, pirinç, ince kıyılmış soğan, dereotu, salça, tuz ve karabiber ekleyip karıştırın.
  • Hazırladığınız harcı biberlerin içine doldurun.
  • Ağızlarını kurutulmuş domatesle kapatın ve tencereye yerleştirin.
  • Sıcak suyu üzerine gezdirin.
  • Küçük parçalar halinde kestiğiniz tereyağını tencereye katın.
  • 1 çay kaşığı tuz serpin. 20-25 dakika pişirip servis yapın.

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