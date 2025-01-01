Köfte ekmek tarifi: Sokağı eve taşıyan lezzet fırtınası

Köfte ekmek, Türkiye’nin sokak lezzetleri arasında en yaygın ve sevilen yemeklerden biridir. Genellikle pazar yerlerinde, stadyum çevrelerinde, festivallerde ve yol kenarındaki büfelerde satılır. Pratik, doyurucu ve lezzetli olmasıyla öne çıkar. Peki evinizin konforunda en lezzetli köfte ekmek nasıl yapılır? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 01.01.2025 10:15 Güncelleme Tarihi: 01.01.2025 10:15

YAPILIŞI

Köfte Malzemeleri:

  • 500 gram kıyma (orta yağlı)
  • 1 adet kuru soğan (rendelenmiş)
  • 2-3 dilim bayat ekmek içi (ufalanmış)
  • 1 diş sarımsak (ezilmiş)
  • 1 çay kaşığı kimyon
  • 1 çay kaşığı karabiber
  • 1 çay kaşığı pul biber (isteğe bağlı)
  • 1 tatlı kaşığı tuz
  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 1 tutam maydanoz (ince doğranmış)

Diğer Malzemeler:

  • Taze ekmek (somun, sandviç ekmeği veya baget tercih edilebilir)
  • Domates (dilimlenmiş)
  • Salatalık turşusu (isteğe bağlı)
  • Marul veya roka
  • Karamelize soğan (isteğe bağlı)
  • Sos (isteğe bağlı: ketçap, mayonez, hardal veya acı sos)

Hazırlık Aşamaları

  • Bir karıştırma kabında kıyma, rendelenmiş soğan, bayat ekmek içi, sarımsak ve baharatları birleştirin.
  • İnce kıyılmış maydanozu ekleyin ve malzemeleri iyice yoğurun. Yoğurma işlemi köftenin lezzetini artıracaktır.
  • Hazırladığınız köfte harcını üzerini kapatıp buzdolabında en az 30 dakika dinlendirin.
  • Dinlenmiş harçtan avuç içi büyüklüğünde parçalar alıp yassı köfteler hazırlayın.
  • Izgara, tavada az yağda veya mangalda köfteleri her iki tarafını güzelce pişirin.
  • Ekmeğinizi ortadan kesin ve iç kısmını hafifçe ısıtın.
  • Isıtılmış ekmeğin arasına köfteleri yerleştirin.
  • Üzerine dilimlenmiş domates, salatalık turşusu, karamelize soğan ve yeşillikleri ekleyin.
  • İsteğe bağlı olarak soslarla lezzetlendirin ve sıcak servis yapın.

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