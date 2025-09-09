Kokusu tüm evi saracak! İşte en kolay patlıcan kebabı tarifi

🌿 Malzemeler (4 kişilik)

4 adet patlıcan

400 g kıyma (orta yağlı, tercihen dana-kuzu karışık)

1 adet kuru soğan (rendelenmiş)

1 diş sarımsak (isteğe bağlı, ezilmiş)

Tuz, karabiber, pul biber

1 yemek kaşığı galeta unu veya bayat ekmek içi (dağılmaması için)

2-3 adet domates

4-5 adet yeşil biber

1 yemek kaşığı salça

1 bardak sıcak su

🍴 Yapılışı

Köfteyi hazırlayın:

Kıyma, rendelenmiş soğan, sarımsak, tuz, karabiber, pul biber ve galeta ununu yoğurun.

Ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp yuvarlayın.

Patlıcanları hazırlayın:

Patlıcanları alacalı soyun ve halka halka (1 parmak kalınlığında) doğrayın.

Tuzlu suda 10-15 dakika bekletip acısını alın, süzün ve kurulayın.

Dizme aşaması:

Fırın tepsisine bir patlıcan, bir köfte şeklinde sırayla dizin. (Uzun şişlerde de hazırlanabilir.)

Aralara biber ve domates dilimleri ekleyin.

Sosu hazırlayın:

Salçayı 1 bardak sıcak suda ezin, tuz ekleyin.

Tepsinin üzerine gezdirin.

Pişirme:

Önceden ısıtılmış 200°C fırında yaklaşık 35-40 dakika pişirin.

Üzeri hafif kızarınca çıkarın.

🍽️ Servis Önerisi

Yanında pirinç pilavı ve ayran ile çok iyi gider.

İsteğe göre közlenmiş soğan da ekleyebilirsiniz.