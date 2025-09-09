Kokusu tüm evi saracak! İşte en kolay patlıcan kebabı tarifi

🌿 Malzemeler (4 kişilik)
4 adet patlıcan
400 g kıyma (orta yağlı, tercihen dana-kuzu karışık)
1 adet kuru soğan (rendelenmiş)
1 diş sarımsak (isteğe bağlı, ezilmiş)
Tuz, karabiber, pul biber
1 yemek kaşığı galeta unu veya bayat ekmek içi (dağılmaması için)
2-3 adet domates
4-5 adet yeşil biber
1 yemek kaşığı salça
1 bardak sıcak su
🍴 Yapılışı
Köfteyi hazırlayın:
Kıyma, rendelenmiş soğan, sarımsak, tuz, karabiber, pul biber ve galeta ununu yoğurun.
Ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp yuvarlayın.
Patlıcanları hazırlayın:
Patlıcanları alacalı soyun ve halka halka (1 parmak kalınlığında) doğrayın.
Tuzlu suda 10-15 dakika bekletip acısını alın, süzün ve kurulayın.
Dizme aşaması:
Fırın tepsisine bir patlıcan, bir köfte şeklinde sırayla dizin. (Uzun şişlerde de hazırlanabilir.)
Aralara biber ve domates dilimleri ekleyin.
Sosu hazırlayın:
Salçayı 1 bardak sıcak suda ezin, tuz ekleyin.
Tepsinin üzerine gezdirin.
Pişirme:
Önceden ısıtılmış 200°C fırında yaklaşık 35-40 dakika pişirin.
Üzeri hafif kızarınca çıkarın.
🍽️ Servis Önerisi
Yanında pirinç pilavı ve ayran ile çok iyi gider.
İsteğe göre közlenmiş soğan da ekleyebilirsiniz.