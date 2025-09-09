Kokusu tüm evi saracak! İşte en kolay patlıcan kebabı tarifi

Sofraların baş tacı olacak, kokusuyla bütün evi saracak bir lezzetle tanışmaya hazır mısınız? Patlıcanla köftenin muhteşem buluşması olan patlıcan kebabı, fırından çıktığı anda herkesin tabağına koşmasını sağlayacak kadar iddialı! Üstelik yapımı sandığınızdan çok daha kolay… Bir kez deneyin, akşam yemeklerinde başka hiçbir şey aramayacaksınız! 😍

YAPILIŞI

🌿 Malzemeler (4 kişilik)

4 adet patlıcan

400 g kıyma (orta yağlı, tercihen dana-kuzu karışık)

1 adet kuru soğan (rendelenmiş)

1 diş sarımsak (isteğe bağlı, ezilmiş)

Tuz, karabiber, pul biber

1 yemek kaşığı galeta unu veya bayat ekmek içi (dağılmaması için)

2-3 adet domates

4-5 adet yeşil biber

1 yemek kaşığı salça

1 bardak sıcak su

🍴 Yapılışı

Köfteyi hazırlayın:

Kıyma, rendelenmiş soğan, sarımsak, tuz, karabiber, pul biber ve galeta ununu yoğurun.

Ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp yuvarlayın.

Patlıcanları hazırlayın:

Patlıcanları alacalı soyun ve halka halka (1 parmak kalınlığında) doğrayın.

Tuzlu suda 10-15 dakika bekletip acısını alın, süzün ve kurulayın.

Dizme aşaması:

Fırın tepsisine bir patlıcan, bir köfte şeklinde sırayla dizin. (Uzun şişlerde de hazırlanabilir.)

Aralara biber ve domates dilimleri ekleyin.

Sosu hazırlayın:

Salçayı 1 bardak sıcak suda ezin, tuz ekleyin.

Tepsinin üzerine gezdirin.

Pişirme:

Önceden ısıtılmış 200°C fırında yaklaşık 35-40 dakika pişirin.

Üzeri hafif kızarınca çıkarın.

🍽️ Servis Önerisi

Yanında pirinç pilavı ve ayran ile çok iyi gider.

İsteğe göre közlenmiş soğan da ekleyebilirsiniz.

