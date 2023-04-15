Konya'nın meşhur lezzetini evde deneyin! Etli ekmek tarifi...

Konya'nın meşhur lezzetini evde denemek isteyenler, mutlaka bu tarifi denemeli. Etli ekmek yapımı biraz zorlayıcı gibi görünsede aslında herkesin deneyebileceği lezzetler arasında yer alıyor. İşte en lezzetli etli ekmek tarifi...

Giriş Tarihi: 15.04.2023 09:46 Güncelleme Tarihi: 15.04.2023 09:46
  • 6 Kişilik

MALZEMELER

HAMURU İÇİN:
4 su bardağı un
1 paket instant maya
1.5 su bardağı su


ÜZERİ İÇİN:
400 gr. küçük doğranmış dana kuşbaşı
1 adet orta boy kuru soğan
2 adet orta boy domates
2 adet orta boy yeşil biber
1/4 demet maydanoz
1 tatlı kaşığı tereyağı
1 çay kaşığı tuz
1 çay kaşığı karabiber
1 çay kaşığı pul biber

YAPILIŞI

Etli ekmeğin hamuru için; elenmiş unu derin bir karıştırma kabına alıyoruz, orta kısmını havuz şeklinde açıyoruz. İnstant maya ve ılık suyu azar azar ilave edip, kenarlardan içe doğru karıştırarak yoğuruyoruz. Hamuru unlanmış tezgahın üzerine alarak sekiz eşit parçaya bölüyoruz. Kurumaması ve mayalanması için üzerlerini nemli bir bezle örttükten sonra oda sıcaklığında 30 dakika kadar bekletiyoruz. Etli ekmeklerin üzeri için; kuru soğanı oldukça küçük parçalar halinde doğruyoruz. Ortadan ikiye kesip çekirdeklerini çıkardığımız yeşil biberleri ince ince doğruyoruz. Kabuğunu soyup küçük parçalar halinde doğradığımız domateslerin suyunu süzdürüyoruz. Ayıkladığımız maydanoz yapraklarını incecik kıyıyoruz. Dana kuşbaşı etini, keskin bıçak ya da zırh yardımıyla oldukça küçük parçalar haline getiriyoruz. Doğramış olduğunuz tüm malzemeyi ve eti, geniş bir karıştırma kabına alıyoruz. Tereyağı, tuz, karabiber ve pul biber katıp elimizle karıştırıyoruz. Mutfak tezgahına biraz un döküyoruz. Dinlenen hamurları, merdane yardımıyla uzunlamasına açıyoruz. Yağlı kağıt serili fırın tepsisine aldığımız hamurların üzerlerini hazırladığımız harçla eşit bir şekilde kaplıyoruz. Etli ekmekleri, önceden 200-220 derecede ısıtılmış fırında 12-15 dakika pişiriyoruz.

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