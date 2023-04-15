Konya'nın meşhur lezzetini evde deneyin! Etli ekmek tarifi...

Etli ekmeğin hamuru için; elenmiş unu derin bir karıştırma kabına alıyoruz, orta kısmını havuz şeklinde açıyoruz. İnstant maya ve ılık suyu azar azar ilave edip, kenarlardan içe doğru karıştırarak yoğuruyoruz. Hamuru unlanmış tezgahın üzerine alarak sekiz eşit parçaya bölüyoruz. Kurumaması ve mayalanması için üzerlerini nemli bir bezle örttükten sonra oda sıcaklığında 30 dakika kadar bekletiyoruz. Etli ekmeklerin üzeri için; kuru soğanı oldukça küçük parçalar halinde doğruyoruz. Ortadan ikiye kesip çekirdeklerini çıkardığımız yeşil biberleri ince ince doğruyoruz. Kabuğunu soyup küçük parçalar halinde doğradığımız domateslerin suyunu süzdürüyoruz. Ayıkladığımız maydanoz yapraklarını incecik kıyıyoruz. Dana kuşbaşı etini, keskin bıçak ya da zırh yardımıyla oldukça küçük parçalar haline getiriyoruz. Doğramış olduğunuz tüm malzemeyi ve eti, geniş bir karıştırma kabına alıyoruz. Tereyağı, tuz, karabiber ve pul biber katıp elimizle karıştırıyoruz. Mutfak tezgahına biraz un döküyoruz. Dinlenen hamurları, merdane yardımıyla uzunlamasına açıyoruz. Yağlı kağıt serili fırın tepsisine aldığımız hamurların üzerlerini hazırladığımız harçla eşit bir şekilde kaplıyoruz. Etli ekmekleri, önceden 200-220 derecede ısıtılmış fırında 12-15 dakika pişiriyoruz.