Lahana dolması tarifi: Lahana dolması nasıl yapılır?
Türk mutfağında çok önemli bir yere sahip olan lahana sebzesi, özellikle kış mevsiminde çeşitli yemeklerle birlikte sofralarla buluşuyor. Lahana sebzesi ile yapılan yemekler arasında, hem ülkemizin hemen her yöresinde yapılan hem de tüm damak zevklerine uygun yemeklerin başında ise lahana dolması geliyor. Öte yandan lahananın antioksidan özelliklere sahip olup insan sağlığına pek çok faydası bulunması, onu sık tüketilir hale getiriyor. İşte misafir sofralarından günlük tercihlere kadar her yerde kendine yer bulabilecek lahana dolması tarifi...
Giriş Tarihi: 31.10.2021 08:57Güncelleme Tarihi: 31.10.2021 08:57
6 Kişilik
Ev Yapımı
Yemek Daveti
Zorluk Derecesi:
Orta
Pişirme:
60 dakika
MALZEMELER
1 orta boy lahana
400 gr yağsız kıyma
2 su bardağı pirinç
1 tatlı kaşığı domates salçası
1 tatlı kaşığı biber salçası
½ çay bardağı sıvı yağ
Karabiber
Toz biber
Tuz
YAPILIŞI
Lahananın orta göbeğini kesin. Lahana yapraklarını tuzlu kaynar suda haşlayın.
Kaynar sudan aldığınız yaprakları soğuk suda bekletin.
Sarma içini hazırlayın.
İnce doğradığınız soğanları sıvı yağa alın, üzerine salçaları ve baharatları ekleyip iyice karıştırın.
Pirinci ekledikten sonra maydanoz ve dereotunu ekleyin.
1 su bardağı kaynar suyu da ekleyip pişmeye bırakın.
Pişen harcı dinlenmesi için yaklaşık 15-20 dakika bekletin.
Yaprakların damarlı kısmını alıp içine harç koyarak sarmaları sarın ve tencereye dizin.
Dövülmüş sarımsak, salça ve naneyi karıştırın. Sosu tencerenin üzerinde gezdirin.
Sıcak su döktüğünüz tencerenin ağzını kapatın ve pişmeye bırakın.