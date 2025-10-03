Lokantaları aratmayacak: Etli kuru fasulyenin sırrı nihayet açıklandı!

Türk mutfağının vazgeçilmezi, sofraların baş tacı olan etli kuru fasulye öyle bir sırla yapılıyor ki, yiyen bir tabakla asla yetinemiyor! Lokanta usulü bu tarifle hem kıvamı tutturacak hem de o efsane lezzeti evinizde yakalayacaksınız. İşte yıllardır saklanan o püf noktalarıyla etli kuru fasulye tarifi…

YAPILIŞI

🌿 Malzemeler

  • 2 su bardağı kuru fasulye

  • 300 g kuşbaşı dana eti (arzuya göre kuzu da olabilir)

  • 2 yemek kaşığı tereyağı (veya sıvı yağ karışımı)

  • 1 adet büyük kuru soğan

  • 1 yemek kaşığı domates salçası

  • 1 tatlı kaşığı biber salçası (isteğe bağlı)

  • 2–3 adet sivri biber (doğranmış, opsiyonel)

  • 1–2 adet domates (rendelenmiş, mevsimindeyse)

  • 1 tatlı kaşığı tuz

  • 1 çay kaşığı karabiber

  • 1 çay kaşığı pul biber

  • Yeterince sıcak su

🍲 Yapılışı

  1. Fasulyeyi hazırlama:
    Fasulyeleri akşamdan bol suyla ıslat. Ertesi gün suyunu süzüp bir taşım kaynat, süz ve kenara al. (Bu yöntem gazını alır ve pişirmeyi hızlandırır.)

  2. Eti kavurma:
    Tencereye tereyağı koy, kuşbaşı etleri ekleyip suyunu salıp çekene kadar kavur. Ardından ince doğranmış soğanı ekle, pembeleşinceye kadar kavurmaya devam et.

  3. Salça ve domates ekleme:
    Salçaları ekleyip kavur. Ardından rendelenmiş domatesi veya doğranmış biberleri koy, 2–3 dakika pişir.

  4. Fasulyeyi ekleme:
    Ön haşlanmış fasulyeleri tencereye al, üzerine sıcak su ekle (fasulyelerin 2–3 parmak üstüne çıkacak kadar).

  5. Pişirme:
    Tuz ve baharatlarını ekle. Tencerenin kapağını kapatıp kısık ateşte yaklaşık 40–50 dakika pişir (fasulyenin cinsine göre süre değişebilir).
    Düdüklü tencere kullanıyorsan 20–25 dakika yeterli olacaktır.

🍴 Servis Önerisi

  • Yanında pilav, turşu ve cacık ile servis edebilirsin.

  • Üzerine azıcık pul biber veya tereyağı gezdirirsen lokanta usulü lezzet yakalarsın.

