Mantarlı dana antrikot

Lokum gibi bir dana antrikot pişirmek hiç bu kadar kolay olmamıştı! Oldukça kısa sürede yanında nefis mantarlarla servis edebileceğiniz bu muhteşem lezzet için tek ihtiyacınız bu iki malzeme ve Philips Airfryer...

Giriş Tarihi: 27.11.2023 15:13 Güncelleme Tarihi: 27.11.2023 15:15
  • 2 Kişilik
  • Ev Yapımı
  • Akşam Yemeği
  • Zorluk Derecesi: Kolay

MALZEMELER

350 gram mantar

1 yemek kaşığı zeytinyağı

1 tutam tuz

330 gram antrikot

YAPILIŞI

  1. Temizlenmiş ve sap kısımları çıkarılmış mantarları Airfryer sepetine yerleştirin.
  2. Üzerlerine zeytinyağı ve tuz gezdirin.
  3. Sepeti Airfryer'a yerleştirdikten sonra belirtilen ayarda çalıştırın. (10 dakika, 180 derece)
  4. Mantarlar piştikten sonra sepetten çıkarın ve içine hemen bifteği yerleştirin.
  5. Cihazı belirtilen ayarda çalıştırın. (5 dakika, 200 derece)
  6. Biftek pişince kapağı açmadan 8 dakika boyunca Airfryer'da bekletin.
  7. Ardından çıkarıp mantarlarla birlikte servis yapabilirsiniz. Afiyet olsun!

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