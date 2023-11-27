Mantarlı dana antrikot

Lokum gibi bir dana antrikot pişirmek hiç bu kadar kolay olmamıştı! Oldukça kısa sürede yanında nefis mantarlarla servis edebileceğiniz bu muhteşem lezzet için tek ihtiyacınız bu iki malzeme ve Philips Airfryer...
Giriş Tarihi: 27.11.2023 15:13Güncelleme Tarihi: 27.11.2023 15:15
2 Kişilik
Ev Yapımı
Akşam Yemeği
Zorluk Derecesi:
Kolay
MALZEMELER
350 gram mantar
1 yemek kaşığı zeytinyağı
1 tutam tuz
330 gram antrikot
YAPILIŞI
Temizlenmiş ve sap kısımları çıkarılmış mantarları Airfryer sepetine yerleştirin.