Meksika'dan gelen lezzet şöleni: Kıymalı taco tarifi
Taco, tüm dünyanın en sevilen lezzetlerinden biri. Bu lezzete ulaşmak ise aslında oldukça kolay. Birkaç malzeme ve püf noktasıyla eşsiz taco menüsü oluşturabilirsiniz. Akşam yemeklerinden öğle atıştırmalığına kadar herkes için farklı bir menü oluşturabilirsiniz. İşte o tarif...
Giriş Tarihi: 20.05.2022 09:47Güncelleme Tarihi: 20.05.2022 09:47
6 Kişilik
Ev Yapımı
Akşam Yemeği
Zorluk Derecesi:
Orta
Pişirme:
20 dakika
Hazırlama
30 dakika
MALZEMELER
Kıymalı harç:
150 gram kıyma
1 küçük soğan
1 adet sivri biber
1 diş sarımsak
1 yemek kaşığı salça
100 gram haşlanmış mısır
2 yemek kaşığı domates konserve
Karabiber, pul biber, kimyon, kekik
Tuz
Guacamole sosu:
2 adet avokado
Yarım limon suyu
1 diş sarımsak
1 yemek kaşığı zeytinyağ
Karabiber, tuz,
Salsa sosu:
2 adet domates
Yarım soğan
Yarım limon suyu
Bir tutam maydanoz
1 yemek kaşığı zeytinyağ
Tuz
Taco ekmeği:
1, 5 su bardağı mısır unu
1.5 su bardağı un
6 yemek kaşığı zeytinyağ
1.5 çay kaşığı tuz
1.5 su bardağı su
YAPILIŞI
Öncelikle kıymalı harcı hazırlamaya başlayabiliriz. Yemeklik doğranan soğan ve sarısakları zeytinyağında soteledikten sonra biberler eklenir sotelenir.
Ardından kıymalı harç eklenir ve kavrulur.
Salça, domates, tuz ve baharat da ekledikten sonra birkaç dakika kadar pişirilerek iyice özdeşleşmeleri sağlanır.
Guacomole sosunu hazırlamak için 2 adet avokadoyu çatal yardımıyla ezin.
Rendelenmiş sarımsak, zeytinyağ, limon, karabiber ve tuzla birlikte iyice karışıtırın.
Taco ekmeği için olan tüm malzemeler, bir kap içerisinde yumuşak bir hamur hale gelecek şekilde yoğurun.
Yumurta büyüklüğünde bezeler elde ettikten sonra merdaneyle açın ve kasenin azğıyla aynı büyükte yuvarlaklar elde edin.
Yağsız teflon tavada arkalı önlü pişirin. Yumuşak kalacak şekilde pişirin.
Kıymalı tacoları sırasıyla kıymalı harç, salsa sosu, guacamole sosu, kaşar rendesi olacak düzenleyin.
Fırın kabına dizin ve hepsini hazırladıktan sonra kaşarlar eriyene kadar bekletin.